आर्यवीर सहवाग ने पूरा किया पिता वीरेंद्र सहवाग से किया वादा, बोले- मुझे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि...
Aaryavir Sehwag on Virender Sehwag: आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में धमाकेदार शतकीय पारी खेली। भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आर्यवीर ने पिता वीरेंद्र सहवाग से एक वादा किया था।
सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने मंगलवार को अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ बड़ा शतक ठोका। उन्होंने ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर 168 गेंदों में 160 रनों की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 7 छक्के शामिल है। आर्यवीर के शतक के दम पर भारत ने 309 रन का विशाल स्कोर बनाया। यूएई की टीम 239 पर सिमटी और भारत ने ग्रुप-ए के आखिरी मुकाबले में 70 रनों से जीत दर्ज करने के बाद सेमीफाइनल में जगह बना ली। पिच बिल्कुल भी आसान नहीं थी लेकिन आर्यवीर शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद बेहतरीन लय में दिखे। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आर्यवीर ने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से यूएई मैच में दमदार पारी खेलने का वादा किया किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग बड़े शतक गलाने के लिए जाने जाते थे।
'मुझे पता था कि मैं इसकी भरपाई कर लूंगा'
आर्यवीर ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''बहुत अच्छा लग रहा है। पिच पर बॉल थोड़ी घूम रही थी। मैंने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि लंबी पारी खेलनी है और 40 से ज्यादा ओवर तक बैटिंग करनी है। पिच पर चुनौतियां थीं। मैंने डॉट बॉल्स की बिल्कुल चिंता नहीं की। मुझे पता था कि मैं बाद में इसकी भरपाई कर लूंगा। मैं बड़ा स्कोर बनाना चाहता था। मैंने किसी से वादा किया था कि आज बड़ा स्कोर बनाऊंगा और शुक्र है कि मैंने वो कर दिखाया। मैंने जिससे वादा किया, वह इंसान मेरे पिता हैं। मुझे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें भी बड़े-बड़े शतक ही पसंद हैं।''
आर्यवीर सहवाग ने की 193 रनों की साझेदारी
यूएई ने टॉस जीतकर भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम को बैटिंग का न्योता दिया। आर्यवीर सहवाग ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (17) के साथ 67 रनों की ओपनिंग पार्टरशिपकी। इसके बाद, आर्यवीर का वीके विनीत (67) ने अच्छा साथ दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की। उन्होंने 131 गेंदों में शतक पूरा करने के बाद अपने असली रंग में आकर शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सही गेंदों को चुना और उन पर बेहतरीन शॉट खेले। उन्होंने छक्का लगाकर 150 का आंकड़ा पार किया। आर्यवीर को 45वें ओवर में नसीम खान ने उद्दीश सूरी के हाथों कैच कराया।
सेमीफाइनल में किससे होगी भारत की टक्कर?
भारत को अंडर-19 वनडे एशिया कप में पिछले मैच में पाकिस्तान के हाथों हार का मुंह देखा पड़ा था। ऐसे में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यूएई के खिलाफ हर हाल में जीत की जरूरत थी। यूएई के लिए विशाल लक्ष्य का पीछा करना शुरुआत से ही मुश्किल था। भारतीय गेंदबाजी में बहुत धार और सटीकता थी। गेंदबाजों को बहुत सधी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी का फायदा मिला। अहमद ख़ुदादाद (74) और नूरुल्लाह आयोबी (39) को छोड़कर यूएई की ओर से कोई भी प्लेयर 30 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। ईशान सूद ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी। उन्होंने 37 रन पर 4 विकेट चटकाए। भारत की अब सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर होगी। सेमीफाइनल गुरुवार (12 नवंबर) को आयोजित होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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