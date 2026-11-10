आर्यवीर सहवाग ने शुभमन गिल के स्पेशल क्लब में मारी एंट्री, अंबाती रायुडू का भारतीय रिकॉर्ड बचा
Aaryavir Sehwag IND U19 vs UAE U19: आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 वनडे एशिया कप में यूएई के खिलाफ दमदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने शुभमन गिल के स्पेशल क्लब में एंट्री मारी है।
भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने मंगलवार को एसीसी अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में गदर काटा। उन्होंने ओमान के अल अमरात मैदान में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 168 गेंदों में 160 रनों की पारी खेली। बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे आर्यवीर ने 17 चौके और सात छक्के ठोके। उनकी दमदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 309/7 का विशाल स्कोर बनाया। 'जूनियर सहवाग' ने 44वें ओवर में अपना विकेट गंवााया। उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (17) के संग 67 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और वीके विनीत (67) के साथ 193 रनों की साझेदारी की।
शुभमन गिल के स्पेशल क्लब में मारी एंट्री
आर्यवीर सहवाग अंडर-19 लेवल पर 160 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने वाले भारतीयों के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें शुभमन गिल भी हैं। आर्यवीर ने यूथ वनडे में भारत के लिए संयुक्त रूप से पांचवां सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। गिल ने 2017 में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 मैच में 160 रन बनाए थे जबकि मयंक अग्रवाल ने 2009 में होबार्ट में ऑस्टेलिया के सामने ऐसा किया। आर्यवीर 18 रनों से अंबाती रायुडू का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। रायुडू के नाम यूथ वनडे में भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2002 में टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की अंडर-19 टीम के लिए 114 गेंदों पर नाबाद 177 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी इस साल की शुरुआत में रायुडू को पछाड़ने के करीब आए थे मगर चूक गए। सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन बटोरे थे।
आर्यवीर ने इतनी गेंदों में 100 रन कंप्लीट किए
आर्यवीर सहवाग को लग सकता है कि वह और रन बना सकते थे लेकिन फिर भी अपनी पारी से खुश होंगे, क्योंकि पिच बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आर्यवीर ने शुरुआत में संभलकर खेला, लेकिन शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने असली रंग में आकर शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सही गेंदों को चुना और उन पर बेहतरीन शॉट खेले। आर्यवीर ने 131 गेंदों में शतक कंप्लीट किया। उन्होंने 160 गेंदों में 150 रन पूरे किए। उन्होंने छक्का लगाकर यह आंकड़ा छुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज वीके विनीत आर्यवीर का अच्छा साथ दिया। आर्यवीर और विनीत की साझेदारी टूटने के बाद अंत में भारत ने जल्दी-जल्दी कई गंवाए। हालांकि, भारत 300 प्लस स्कोर बनाने में कामयाब रहा। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय