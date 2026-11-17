आर्यवीर सहवाग ने चुना परफेक्ट ODI बल्लेबाज, अपने पिता और वैभव सूर्यवंशी का भी लिया नाम
Aaryavir Sehwag's perfect ODI batter: आर्यवीर सहवाग ने अपने अनुसार एक परफेक्ट वनडे बल्लेबाज बनाया है। उन्होंने छह बल्लेबाजों की अलग-अलग खूबियों को चुना।
भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अंडर-19 वनडे एशिया कप में गदर काटने के बाद सुर्खियों में हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में पांच मैचों में 361 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक और एक सेंचुरी शामिल है। सलामी बल्लेबाज आर्यवीर ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली थी। एशिया कप समाप्त होने के बाद आर्यवीर ने अलग-अलग क्रिकेटर्स की खूबियों को लेकर एक परफेक्ट वनडे बल्लेबाज तैयार है। उन्होंने परफेक्ट बल्लेबाज बनाने के लिए छह खिलाड़ियों की स्किल्स चुनीं। आर्यवीर ने किसी विदेशी खिलाड़ी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने पिता और युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी का भी नाम लिया।
विराट कोहली के ये दो शॉट चुने
आर्यवीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर अपने अनुसार परफेक्ट ODI बल्लेबाज बनाया। उनके स्ट्रेट ड्राइव शॉट के लिए सचिन तेंदुलकर को तरजीह दी। महान बल्लेबाज सचिन वनडे इतिहास में सबसे रन (463 मैचों में 18426) बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आर्यवीर ने कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट के लिए सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली चुना। वनडे क्रिकेट में कोहली दूसरे सबसे ज्यादा रन (322 मैचों में 15195) बनाने वाले खिलाड़ी हैं। आर्यवीर ने पुल शॉट के लिए रोहित शर्मा पर मुहर लगाई। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने 296 वनडे में 12150 रन जुटाए हैं। वह 50 ओवर फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। आर्यवीर ने कट शॉट के लिए अपने पिता वीरेंद्र सहवाग को चुना। सहवाग निडर और आक्रामक बैटिंग के साथ-साथ शानदार कट शॉट के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने करियर में 291 वनडे मुकाबलों में 8273 रन जोड़े।
सूर्यकुमार यादव के लिया नाम
आर्यवीर ने स्वीप शॉट के लिए सूर्यकुमार यादव को तरजीह दी। भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्या ने 113 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 3272 रन बनाए। सूर्या को भारत के लिए वनडे (37 मैचों में 773) खेलने का ज्यादा चांस नहीं मिला। उनकी अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था लेकिन बल्ले से खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर हो गए। आर्यवीर ने सिक्स-हिटिंग सिक्ल के लिए वैभव सूर्यवंशी को चुना। 15 वर्षीय सूर्यवंशी खड़े-खड़े दमदार छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। वह भारत के लिए अब तक 10 T20I मैचों में 295 रन बना चुके हैं। सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट में भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर हैं। उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन बटोरे थे, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके हैं।
आर्यवीर सहवाग का परफेक्ट ODI बैटर
स्ट्रेट ड्राइव - सचिन तेंदुलकर
कवर ड्राइव - विराट कोहली
फ्लिक शॉट - विराट कोहली
पुल शॉट - रोहित शर्मा
कट शॉट - वीरेंद्र सहवाग
स्वीप शॉट - सूर्यकुमार यादव
सिक्स-हिटिंग - वैभव सूर्यवंशी
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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