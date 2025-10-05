कौन जीतेगा IND vs AUS सीरीज? भारतीय स्क्वॉड देख एरोन फिंच भी हिले

एरोन फिंच ने कहा है कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है लेकिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान हुआ। शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान चुना गया है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं। टीम का ऐलान होने के बाद सीरीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एरोन फिंच का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दमदार सीरीज देखने को मिलने वाली है। हालांकि उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज को अपने नाम करेगा।

चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे रोहित और विराट कोहली को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है, जिसकी घोषणा शनिवार को बीसीसीआई ने की। श्रेयस अय्यर को तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिये उपकप्तान बनाया गया है। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे।

एरोन फिंच ने आईसीसी डिजिटल से कहा, ''ये काफी शानदार सीरीज होगी। भारत के खिलाफ हमेशा अच्छी होती है और मुझे लगता है कि विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है। कागजो पर यह हमेशा एक बड़ी लड़ाई होती है क्योंकि मुकाबला बराबरी का होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीतेगा। हालांकि, पूरे विश्वास के साथ नहीं, क्योंकि भारत एक बेहतरीन टीम है और यह सीरीज देखने लायक होगी।"

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ध्रुव जुरेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।