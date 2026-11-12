कोहली-रोहित की 'अमूल्य सलाह' के दमपर आकिब नबी न्यूजीलैंड में चमकें, खुद खोला राज
न्यूजीलैंड दौरे पर आकिब नबी को शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करने का मौका मिला है। उन्होंने गुरुवार को भी अभ्यास सत्र के दौरान काफी पसीना बहाया।
भारतीय तेज गेंदबाज आकिब नबी का मानना है कि अतिरिक्त गति के अपने फायदे हैं लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में अपनी छाप छोड़ने के लिए वह घरेलू स्तर पर पिछले कई सालों से हासिल किए गए अपने कौशल और सीम मूवमेंट पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर डेब्यू करने वाले नबी बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए हवा और पिच की गति पर निर्भर रहते हैं। वह लगभग 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे से पहले पत्रकारों से बात करते हुए नबी से पूछा गया कि क्या वह अपनी गति बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ''अगर आप अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं तो यह अच्छी बात है लेकिन मुझे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। मैंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां मैं अपने कौशल के दम पर आया हूं। अगर आप अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं तो यह एक अतिरिक्त फायदा है। लेकिन मुझे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है। घरेलू क्रिकेट में मैंने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, वह यहां भी काम आ रहा है।''
न्यूजीलैंड दौरे पर नबी को शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करने का मौका मिला है। उन्होंने गुरुवार को भी अभ्यास सत्र के दौरान काफी पसीना बहाया।
नबी ने कहा, ''मैं पहली बार न्यूजीलैंड में गेंदबाजी कर रहा हूं इसलिए यह थोड़ा अलग है। यहां आपको सीम मूवमेंट पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि शीर्ष स्तर के बल्लेबाज स्विंग अच्छी तरह से खेलते हैं। उन्होंने (गिल, कोहली और रोहित) मुझे यही बताया।''
नबी ने कहा, ''उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप 'स्क्रैम्बल सीम' (गेंद को इस तरह छोड़ना कि सीम अनियमित रहे) का इस्तेमाल करते हैं या गेंद को पिच पर ज़ोर से पटकते हैं तो विकेट हासिल करने की ज्यादा संभावना होती है।''
नबी को टेस्ट टीम में नहीं लिया गया है लेकिन वह टीम की तैयारी में मदद करने के लिए यहीं रुकेंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें