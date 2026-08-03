आकिब नबी पहले नहीं, जम्मू-कश्मीर के कितने क्रिकेटर टीम इंडिया में कर चुके एंट्री?
Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah: आकिब नबी को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है। वह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज हैं। चलिए, आपको बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर के कितने क्रिकेटर टीम इंडिया में एंट्री कर चुके?
Auqib Nabi Replaces Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। बुमराह की जगह भारत के टेस्ट स्क्वॉड में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को शामिल किया गया। भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं लेकिन बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए। 29 वर्षीय आकिब को टीम इंडिया में पहली बार चुना गया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गदर काटकर सुर्खियों बटोरीं। आकिब ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सत्र में 104 विकेट चटकाए। उन्होंने 2025-26 सीजन में 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो फर्स्ट क्लास मैचों में छह विकेट झटके। वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं। आकिब सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले जम्मू-कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर हैं।
परवेज रसूल ने 2014 में किया था डेब्यू
परवेज रसूल भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे। वह बॉलिंग ऑलराउंडर थे। उन्होंने 2014 में मीरपुर में इंटरनेशनल डेब्यू किया। हालांकि, परवेज का करियर कुछ खास नहीं रहा और भारत के लिए दो ही मैच खेल पाए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दो विकेट हालिल किए। उसके बाद परवेज लंबे समय तक टीम से बाहर रहे। उन्होंने फिर जनवरी 2017 में कानपूर में इंग्लैंड के विरुद्ध टी20 मैच में एक विकेट अपने नाम किया। 37 वर्षीय परवेज अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने वाले भी जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु (आरसीबी) समेत तीन आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व किया और कुल 11 मैच खेले।
2023 तक टीम इंडिया में थे उमरान
'रफ्तार के सौदागर' उमरान मलिक भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के दूसरे खिलाड़ी थे। उन्होंने 18 इंटरनेशलन मैचों में कुल 24 विकेट झटके। उमरान ने आईपीएल 2022 में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर इतिहास रचा था। वह आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय हैं। उमरान ने जून 2022 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्होंने 10 वनडे में 13 और आठ T20I में 11 शिकार किए। उन्होंने जुलाई 2023 के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला। हालांकि, चोट के कारण उमरान की रफ्तार में अब वैसी धार नहीं रही। उन्हें कूल्हे की चोट के कारण लगभग डेढ़ साल तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। वह अभी 26 साल के हैं और इंटरनेशनल कमबैक की उम्मीदें बरकरार हैं। उन्होंने आईपीएल में 26 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं। उमरान आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) में थे लेकिन एक भी मैच नहीं खेले।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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