रिपोर्टर ने मिसाइल की तरह सलमान आगा पर दागा सवाल, पूछा- आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर...
पाकिस्तानी रिपोर्टर ने मिसाइल की तरह सलमान अली आगा पर सवाल दागा और पूछा कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर बोर्ड आपको हटाए? इसके जवाब में कप्तान ने कहा कि जो भी होगा, वह इमोशनल फैसला होगा।
पाकिस्तान की टीम के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका था। कप्तान सलमान अली आगा के पास अपने सारे पाप धुलने का मौका था, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस सिनेरियो को पार नहीं कर पाई, जो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता था। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को 212 रन बनाने के बाद जीत तो मिली, लेकिन ये जीत नेट रन रेट के लिहाज से अच्छी नहीं थी। ऐसे में टीम बाहर हो गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान अली आगा से रिपोर्टर ने सवाल पूछा लिया कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर बोर्ड आपको हटाए?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के आखिरी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सलमान अली आगा से पूछा कि टूर्नामेंट खराब रहा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में आप नंबर 3 पर आए, लेकिन यहां वो इंटेंट नहीं दिखाया। क्या आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर आपको क्रिकेट बोर्ड हटाए? इसके जवाब में सलमान अली आगा मुस्कुराए और कहा, "बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 3 नंबर पर आकर श्रीलंका सीरीज और ऑस्ट्रेलिया सीरीज काफी अच्छा खेला था और अब इस वर्ल्ड कप में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जैसी मुझे देनी चाहिए थी।"
उन्होंने आगे कहा, "मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में, साहिबजादा फरहान के अलावा बैटिंग यूनिट हमारी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। डिसिजन (कप्तानी पर) अभी नहीं होगा, लेकिन कोई भी फैसला होगा वह इमोशनल होगा। वापस जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे दो-चार दिन, जो डिसिजन होगा वो करेंगे।" कप्तान के तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सलमान अली आगा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। खासकर भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय में वे चार मैच हारे हैं। इनमें तीन मैच एशिया कप में और एक मैच इस टी20 वर्ल्ड कप में शामिल है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें