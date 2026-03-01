होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
रिपोर्टर ने मिसाइल की तरह सलमान आगा पर दागा सवाल, पूछा- आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर...

Mar 01, 2026 09:29 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तानी रिपोर्टर ने मिसाइल की तरह सलमान अली आगा पर सवाल दागा और पूछा कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर बोर्ड आपको हटाए? इसके जवाब में कप्तान ने कहा कि जो भी होगा, वह इमोशनल फैसला होगा। 

पाकिस्तान की टीम के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका था। कप्तान सलमान अली आगा के पास अपने सारे पाप धुलने का मौका था, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस सिनेरियो को पार नहीं कर पाई, जो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता था। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को 212 रन बनाने के बाद जीत तो मिली, लेकिन ये जीत नेट रन रेट के लिहाज से अच्छी नहीं थी। ऐसे में टीम बाहर हो गई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान अली आगा से रिपोर्टर ने सवाल पूछा लिया कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर बोर्ड आपको हटाए?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के आखिरी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सलमान अली आगा से पूछा कि टूर्नामेंट खराब रहा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में आप नंबर 3 पर आए, लेकिन यहां वो इंटेंट नहीं दिखाया। क्या आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर आपको क्रिकेट बोर्ड हटाए? इसके जवाब में सलमान अली आगा मुस्कुराए और कहा, "बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 3 नंबर पर आकर श्रीलंका सीरीज और ऑस्ट्रेलिया सीरीज काफी अच्छा खेला था और अब इस वर्ल्ड कप में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जैसी मुझे देनी चाहिए थी।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में, साहिबजादा फरहान के अलावा बैटिंग यूनिट हमारी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। डिसिजन (कप्तानी पर) अभी नहीं होगा, लेकिन कोई भी फैसला होगा वह इमोशनल होगा। वापस जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे दो-चार दिन, जो डिसिजन होगा वो करेंगे।" कप्तान के तौर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सलमान अली आगा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। खासकर भारत के खिलाफ पिछले कुछ समय में वे चार मैच हारे हैं। इनमें तीन मैच एशिया कप में और एक मैच इस टी20 वर्ल्ड कप में शामिल है।

