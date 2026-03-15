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4 सालों से वह IPL इतिहास की सबसे सफल टीम है, किस टीम के प्रदर्शन के कायल हुए आकाश चोपड़ा? गिनाई खूबियां और खामियां

Mar 15, 2026 10:44 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश चोपड़ा ने गुजरात टाइटंस की टीम का विश्लेषण करते हुए बीते चार सालों में इसे सबसे सफल टीम करार दिया है। उन्होंने इसके टॉप-3 बल्लेबाजों को असली ताकत माना है, जबकि डेथ ओवर की गेंदबाजी को सबसे बड़ी कमजोरी।

4 सालों से वह IPL इतिहास की सबसे सफल टीम है, किस टीम के प्रदर्शन के कायल हुए आकाश चोपड़ा? गिनाई खूबियां और खामियां

गुजरात टाइटंस पिछले चार वर्षों में आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम बनकर उभरी है। ऐसा कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा का। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की आकाश चोपड़ा ने जमकर सराहना की है और अपने यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम आकाशवाणी में इसकी खूबियों और खामियों को उजागर किया है।

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बीते चार सालों में सबसे सफल टीम

गुजरात टाइटंस की टीम को आईपीएल में एंट्री लिए चार साल ही हुए हैं और बीते चार सालों में इसने खूब तरक्की की है। पिछले चार सीजन में टीम तीन बार प्लेऑफ में पहुंची है, दो बार फाइनल खेला है और एक बार खिताब भी अपने नाम किया है। इस टीम के पास दो ऑरेंज और दो पर्पल कैप भी है। यही कारण है कि इस टीम को आकाश चोपड़ा ने आईपीएल के इतिहास की पिछले चार साल की सबसे सफल टीम करार दिया है। उन्होंने अपने विशेष कार्यक्रम में टीम की निरंतरता की सराहना करते हुए कहा, "अगर आप चार साल के सैंपल साइज को देखेंगे, तो वे इस समय आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम हैं।" शुभमन गिल की कप्तानी और हेड कोच आशीष नेहरा के मार्गदर्शन में यह टीम एक बार फिर अपना वर्चस्व कायम करने उतरेगी, हालांकि चोपड़ा का मानना है कि पिछले वर्षों के सफल फॉर्मूले को दोबारा दोहराना कभी आसान नहीं होता।

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टॉप-3 हैं गुजरात की असली ताकत

चोपड़ा के अनुसार, टीम की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्थिरता और बेहद मजबूत शीर्ष क्रम यानी टॉप-3 है। उन्होंने कहा कि कोच आशीष नेहरा हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि स्क्वॉड में ज्यादा उथल-पुथल न हो और वह स्थिर रहे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की तिकड़ी बल्लेबाजी को ठोस आधार प्रदान करती है। गेंदबाजी में भी टीम के पास प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कगीसो रबाडा और ईशांत शर्मा जैसे अनुभवी विकल्प मौजूद हैं। टीम की गेंदबाजी रणनीति पर टिप्पणी करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, "यह मिडिल ओवर्स की जंग बहुत अच्छे से जीत सकते हैं, जहां एक तरफ से राशिद खान, फिर साई किशोर, वाशी और प्रसिद्ध कृष्णा मिलकर सामने वाली टीम को दबाव में डाल सकते हैं।"

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ये चीजें कर रही हैं चिंतित

मजबूत पक्षों के बावजूद, टीम के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां और कमजोरियां भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख डेथ बॉलिंग है। चोपड़ा का मानना है कि कगीसो रबाडा के आंकड़े अब उतने प्रभावी नहीं रहे और सिराज या प्रसिद्ध को भी विशेषज्ञ डेथ बॉलर नहीं माना जाता। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा, "डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? क्योंकि कगीसो रबाडा के स्टॉक्स नीचे गए हैं, सिराज आपके गन डेथ बॉलर नहीं हैं और न ही प्रसिद्ध कृष्णा।" इसके अलावा चोपड़ा ने ध्यान दिलाया कि जोस बटलर का हालिया फॉर्म काफी साधारण रहा है और राशिद खान का पिछले कुछ आईपीएल सीजन भी बहुत ठंडे रहे हैं, जो टीम की चिंताओं को बढ़ा सकते हैं।

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शुभमन गिल और सुंदर के लिए है खास मौका

चोपड़ा ने कहा कि यह सीजन कई खिलाड़ियों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है, खासकर कप्तान शुभमन गिल के लिए, जो एक बार फिर 700-800 रनों वाला सीजन खेलकर टी20 अंतरराष्ट्रीय की रेस में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। चोपड़ा ने वाशिंगटन सुंदर के लिए भी एक बड़ी भूमिका की उम्मीद जताई है, जहां वे नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। टीम के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन गिल एक बार फिर टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाएंगे और विकेटों के मामले में मोहम्मद सिराज या राशिद खान सबसे आगे रह सकते है।"

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, टॉम बेटन, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद अरशद खान, साई किशोर, जयंत यादव, जेसन होल्डर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर सिंह बराड़, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, राहुल तेवतिया, राशिद खान।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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