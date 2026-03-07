सावधान संजू सैमसन! फाइनल से पहले 'आकाशवाणी', ये कीवी पेसर है उनके लिए 'बड़ा खतरा'
आकाश चोपड़ा ने IND vs NZ T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले संजू सैमसन को चेतावनी दी है और कहा है कि उसने तुम्हें पहले भी परेशान किया है। सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रन नहीं बनाए थे।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले टीम इंडिया के ओपनर संजू सैमसन को एक बड़ी चेतावनी दी है। सैमसन ने सुपर 8 के आखिरी मैच में और सेमीफाइनल में दमदार पारियां खेलकर टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाया है। अब फाइनल में भारत का सामना उस न्यूजीलैंड की टीम है, जिसके खिलाफ टी20 विश्व कप से पहले संजू सैमसन रन नहीं बना सके। उनको पूरी सीरीज में मैट हेनरी ने परेशान किया। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन की भी तारीफ की।
संजू सैमसन ओपनिंग करे हैं और मैट हेनरी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में दोनों का आमना-सामना संभव लग रहा है। इस पर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि कीवी पेसर्स से संभलना होगा। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि संजू सैमसन को मैट हेनरी के खिलाफ थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि हेनरी स्मार्ट हैं। वह फुल बॉल करेगा और बॉल को आपसे दूर ले जाएगा। आप क्रीज के अंदर तक जाते हैं और उसने पहले भी आपको परेशान किया है। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ पहली बॉल पर डक आया था। शायद यह गुवाहाटी का मैदान था। बॉल बिल्कुल फुल फेंकी गई थी और वह जाकर स्टंप्स से टकराई।"
उन्होंने आगे लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर बात की और कहा, "यही प्लान होगा और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा प्लान बनाएगा। इसलिए आपको उनके खिलाफ थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। लॉकी फर्ग्यूसन तिरुवनंतपुरम में लास्ट मैच में आए और गेंद को स्टंप्स पर मारा। मैं आपसे उनके खिलाफ पूरी ताकत लगाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हर बार 250 रन बनाना जरूरी नहीं है। आपको थोड़ा समय देकर तेजी दिखानी होगी।" मैट हेनरी ने तीसरे मैच में संजू सैमसन को पहली गेंद पर आउट किया था और आखिरी मैच में लॉकी फर्ग्यूसन ने अभिषेक और संजू को जल्दी आउट किया था।
