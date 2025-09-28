Aakash Chopra want team india to not make change in batting order and advice Catch better in ind vs pak asia cup final आकाश चोपड़ा के सुझाव में है दम, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ सकती है ये गलती, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra want team india to not make change in batting order and advice Catch better in ind vs pak asia cup final

आकाश चोपड़ा के सुझाव में है दम, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ सकती है ये गलती

आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी क्रम के साथ खिलवाड़ बंद करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि फाइनल में टीम को बेहतर फील्डिंग करनी होगी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:22 PM
पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम को फाइनल के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव ना करें। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अजेय रही है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अपने अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबले जीते हैं। पिछले मुकाबले में भारत को सबसे कड़ी टक्कर मिली थी, जब भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में मात दी। हालांकि भारतीय टीम मैदान पर बेहद फिसड्डी नजर आई है और सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है।

भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में कुल 12 कैच छोड़े हैं। हॉन्ग कॉन्ग की टीम भी भारत से फील्डिंग के मामले में बेहतर है। आकाश चोपड़ा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, ''पहले कैच को बेहतर करो। क्योंकि आपने टूर्नामेंट में एक दर्जन कैच छोड़े हैं, जोकि अच्छा नहीं लगा। और हां, कहावत है 'कैच से मैच जीतते हैं'। कैच ड्राप होने के बाद भी भारत ने मैच जीते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि लोग जो कहते थे वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन फाइनल में यही एक चीज है जिसे आप सुधारना चाहते हैं। आप ज्यादा कैच नहीं छोड़ना चाहते।''

पाकिस्तान का सूर्यकुमार यादव के बाद अर्शदीप सिंह पर हमला, ICC से की ऐसी डिमांड

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, ''दूसरी बात अपने बल्लेबाजी क्रम के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, जैसा कि आप पहले ही कर चुके हैं। इसलिए ऐसा क्रम के साथ जाए जिसका मतलब निकले। मुझे यकीन है कि जब वे दुबे को तीसरे और सैमसन को आठवें नंबर पर भेजते हैं या सूर्या बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो यह उनके लिए सही होगा। ये निर्णय लेने वालों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंत में आप सूर्यकुमार को तीसरे नंबर पर, तिलक को चौथे नंबर पर, हार्दिक को पांचवें नंबर पर रखना चाहते हैं और फिर बस वहीं से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाना चाहते जहां आपको कहना पड़े, अरे, हमने ये गलत कर दिया। अगर गलती ही करनी है, तो कम से कम सही तरीके से तो करो।''

