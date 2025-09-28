आकाश चोपड़ा के सुझाव में है दम, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ सकती है ये गलती

आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी क्रम के साथ खिलवाड़ बंद करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि फाइनल में टीम को बेहतर फील्डिंग करनी होगी।

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम को फाइनल के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने भारतीय टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा बदलाव ना करें। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अजेय रही है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अपने अब तक खेले गए सभी 6 मुकाबले जीते हैं। पिछले मुकाबले में भारत को सबसे कड़ी टक्कर मिली थी, जब भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में मात दी। हालांकि भारतीय टीम मैदान पर बेहद फिसड्डी नजर आई है और सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है।

भारतीय टीम ने जारी टूर्नामेंट में कुल 12 कैच छोड़े हैं। हॉन्ग कॉन्ग की टीम भी भारत से फील्डिंग के मामले में बेहतर है। आकाश चोपड़ा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, ''पहले कैच को बेहतर करो। क्योंकि आपने टूर्नामेंट में एक दर्जन कैच छोड़े हैं, जोकि अच्छा नहीं लगा। और हां, कहावत है 'कैच से मैच जीतते हैं'। कैच ड्राप होने के बाद भी भारत ने मैच जीते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि लोग जो कहते थे वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन फाइनल में यही एक चीज है जिसे आप सुधारना चाहते हैं। आप ज्यादा कैच नहीं छोड़ना चाहते।''