टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव चाहते हैं आकाश चोपड़ा, अर्शदीप सिंह को बाहर करने की सलाह
आकाश चोपड़ा चौथे टी20 मैच में एक बदलाव चाहते हैं। उनका मानना है कि सीरीज अपने नाम करने के बाद भारत को युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। वह अर्शदीप सिंह की जगह मयंक यादव को खेलते हुए देखना चाहते हैं।
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर धमाकेदार आगाज किया है। लगातार तीन मैच जीतकर भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम वापसी करना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम अपने दबदबे को बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने शुरुआती तीन मैचों में प्लेइंग इलेवन में कुछ ही बदलाव किए हैं। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को पिछले कुछ मैचों में मौका मिला है, जबकि ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा चौथे टी20 मैच में बदलाव देखना चाहते हैं, उन्होंने टीम मैनेजमेंट से मंयक को मौका देने की सलाह दी है।
मयंक-प्रिंस को प्लेइंग इलेवन में रखने की सलाह
पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि मयंक को अर्शदीप सिंह की जगह चौथे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में आना चाहिए। शुक्रवार को आकलैंड में होने वाले मुकाबले में वह प्रिंस यादव को भी खेलते देखना चाहते हैं। चोपड़ा ने कहा है कि भारत चौथे टी20 मैच में प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव कर सकता है। उन्होंने अर्शदीप को आराम देने की सलाह दी है और मयंक को टीम में शामिल करने की। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि भारत बचे हुए मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''एक बदलाव निश्चित रूप से हो सकता है। अर्शदीप सिंह को आराम करने को कहा जा सकता है। मयंक और प्रिंस को मैच में रखो क्योंकि आखिरी मैचों में आप युवाओं को मौका देते हैं। मयंक ने वास्तव में पहले मैच में अच्छा किया था। तो फिर उन्हें क्यों न खिलाया जाए? मैं इसी एक बदलाव की वकालत कर रहा हूं।" मयंक ने सीरीज का पहला मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने चार ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया था। चोपड़ा का का मानना है कि भारत सीरीज जीत चुका है, ऐसे में इस युवा तेज गेंदबाज को प्लेइंग-11 में खुद को साबित करने का एक और मौका जरूर मिलना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, ''मैं स्पिनरों को खिलाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर उनके लिए मदद नहीं है। बल्लेबाजों को साइड बाउंड्री की तरफ खेलने के लिए मजबूर करने के लिए शॉर्ट बॉल (बाउंसर) फेंकनी होगी। यह काम स्पिनर नहीं कर सकते, इसे तेज गेंदबाज ही बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। भुवनेश्वर के लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा है लेकिन उन्हें पांचों मैच खेलने चाहिए।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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