आकाश चोपड़ा ने जीत का जश्न मना रहे PAK पीएम को किया ट्रोल, पाकिस्तानी फैंस को भी लगेगा करेंट

संक्षेप: आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि बाइलेटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को 20 रनों से हराना कोई जबरदस्त काम नहीं है। पाकिस्तान ने पहला टी20 20 रनों से जीता।

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीन मैच की टी20 सीरीज का शानदार आगाज किया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में सलमान आगा की टीम ने 20 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तान की इस जीत पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सोशल मीडिया पर टीम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी की तारीफ की। हालांकि पाकिस्तान के पीएम को उनके इस पोस्ट की वजह से ट्रोल होना पड़ा। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी खूब टांग खींची, इनमें भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा भी शामिल थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पाकिस्तान की जीत पर इतरा रहे थे PM शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया पर पहले टी20 में जीत के बाद X पर लिखा, ‘पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के लिए टीम पाकिस्तान को बहुत बढ़िया। मैं PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की भी तारीफ करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए। यह देश के लिए गर्व का पल है।’

आकाश चोपड़ा ने दिखाया आईना आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आईना दिखाते हुए कहा कि बाइलेटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को 20 रनों से हराना कोई जबरदस्त काम नहीं है।

आकाश चोपड़ा ने लिखा, 'पूरी इज्जत के साथ... यह ऑस्ट्रेलिया की B टीम के खिलाफ एक बाइलेटरल T20I मैच है। कई मेन खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। और 170 रन के गेम में 20 रन की जीत को 'जबरदस्त' तो नहीं कहा जा सकता।'

फैंस ने भी खूब उड़ाया मजाक