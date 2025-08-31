Aakash Chopra suggests 5 changes in IPL rules that will make the league even more exciting IPL का स्वैग हो जाएगा दुनिया में सबसे अलग…आकाश चोपड़ा ने दिया इन 5 धांसू बदलावों का सुझाव, Cricket Hindi News - Hindustan
IPL का स्वैग हो जाएगा दुनिया में सबसे अलग…आकाश चोपड़ा ने दिया इन 5 धांसू बदलावों का सुझाव

आकाश चोपड़ा ने आईपीएल को लेकर 5 सुझाव दिए हैं। आकाश चोपड़ा ने जो सुझाव दिए हैं, उनसे इस लीग का स्तर और ऊपर जा सकता है। इसके अलावा रोमांच पैदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक बोनस पॉइंट का सिस्टम किसी भी लीग में नहीं है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 11:41 AM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को लेकर 5 सुझाव दिए हैं। आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर इन सुझावों को माना जाए तो आईपीएल और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। बोनस पॉइंट से लेकर इंजरी रिप्लेसमेंट समेत कई सुझावों को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बात की है। इन नियमों के आने से आईपीएल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। जानिए उन सुझावों के बारे में, जिनको लेकर आकाश चोपड़ा का दावा है कि इनके आने से आईपीएल का स्वैग अलग हो जाएगा।

नंबर 1: बोनस पॉइंट

आकाश चोपडा का पहला सुझाव आईपीएल के लिए ये है कि टीम को बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। उन्होंने बताया है कि 20 पर्सेंट का मार्जिन अगर जीत में हो उस टीम को बोनस पॉइंट मिलना चाहिए, भले ही आप हारने वाली टीम को कोई नुकसान न पहुंचाओ। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि अगर किसी टीम ने 200 रन बनाए और सामने वाली टीम को 160 रन पर रोक दिया तो इस केस में बोनस पॉइंट मिले। दूसरा ये कि किसी टीम ने 16 ओवर में 200 रनों के टारगेट को हासिल कर लिया तो इस केस में बोनस पॉइंट मिलना चाहिए, जो खेल को और भी रोमांचक बना देगा।

नंबर 2: इंजरी रिप्लेसमेंट

पूर्व क्रिकेटर ने दूसरे सुझाव को लेकर कहा कि अभी तक कनकशन सब्स्टीट्यूट वाला नियम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंजरी रिप्लेसमेंट वाला भी रूल लागू हो। अगर किसी के हाथ-पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर किसी को कट लग जाता है तो उस केस में इंजरी रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। हमने आईसीसी के कहने पर घरेलू क्रिकेट में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। आईपीएल में भी ऐसा कर सकते हैं।

नंबर 3: मिड-सीजन ट्रांसफर

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने तीसरे सुझाव को लेकर बताया कि एक नियम आईपीएल में है, जो कभी लागू नहीं होता। वह है मिड-सीजन ट्रांसफर, क्योंकि यहां पैसे की तो किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए फ्रेंचाइजी हर खिलाड़ी को टीम में रखती है, चाहे उसे एक बार भी प्लेइंग इलेवन या फाइनल 16 में मौका मिले या नहीं। आकाश चोपड़ा चाहते हैं कि जैसे अभी हम 14 लीग मैच खेलते हैं और अगर आपने पहले 8 मैचों में किसी खिलाड़ी को एक बार भी फाइनल 16 (प्लेइंग इलेवन और 5 सब्स्टीट्यूट) में नहीं रखा तो उसे मिड-सीजन ट्रांसफर विंडो में उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि किसी टीम का इससे डाइनामिक्स सुधर सकता है।

नंबर 4: लेग साइड वाइड रूल

आकाश चोपड़ा का अगला सुझाव ये था कि क्यों न तमिलनाडु प्रीमियर लीग यानी टीएनपीएल की तरह आईपीएल में भी लेग साइड की वाइड को लेकर रूल बनाया जाए। थोड़ा बहुत मार्जिन गेंदबाज के लिए रखा जाए, क्योंकि अभी के लिए लेग स्टंप्स से जरा सी दूर की गेंद वाइड हो जाती है। उन्होंने ये भी माना कि ये गेम साइड ऑन है, इसलिए नियम बना था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस गेंद को खेला नहीं जा सकता हो। इसलिए एक और लाइन बना दी जाए कि यहां से बाहर की गेंद ही वाइड होगी, क्योंकि कई बार स्विंग होकर भी गेंद लेग साइड में चली जाती है।

नंबर 5: पावर सर्ज रूल

टेस्ट क्रिकेटर रहे आकाश चोपड़ा चाहते हैं कि बिग बैश लीग की तरह आईपीएल में पावर सर्ज रूल लागू किया जाए तो ये खेल को और दिलचस्प बनाएगा। बीबीएल में ऐसा है कि पहले 4 ओवर पावरप्ले के होते हैं और उसके बाद 11वें ओवर के बाद आप 2 ओवर पावर सर्ज के तौर पर खेल सकते हैं, जहां फिर से फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स होंगी। वहां रन भी बन सकते हैं और विकेट भी गिर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों को मारना ही होगा।