आकाश चोपड़ा ने चुनी IND vs ZIM प्लेइंग XI, रिंकू सिंह को नहीं दी जगह
आकाश चोपड़ा ने IND vs ZIM पहले टी20 की प्लेइंग XI चुनी है। इस टीम में उन्होंने बैटिंग ऑर्डर से ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए रिंकू सिंह को जगह नहीं है। बॉलिंग के उन्होंने दो कॉम्बिनेशन बताए हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 की प्लेइंग XI चुनी है। भारत को पिछली दो टी20 सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 0-4 से धूल चटाई। भारतीय बैटिंग ऑर्डर में अधिक लेफ्टी बल्लेबाज होने की वजह से भी कॉम्बिनेशन बैठाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि टीम इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में राइटी के विकल्प नहीं है। कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर-4 पर राइटी है, उनके अलावा टॉप-6 में सभी बल्लेबाज लेफ्टी है। आकाश चोपड़ा ने शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिंकू सिंह को पहले टी20 की XI से बाहर रखा है।
आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारतीय टीम को प्रभसिमरन सिंह को जगह देने की लालच हो सकती है क्योंकि टॉप ऑर्डर में सभी लेफ्टी है, मगर ना तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन को बाहर किया जा सकता है और ना ही वैभव सूर्यवंशी को।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “आप इस सोच पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की कीमत पर नहीं। बैटिंग ऑर्डर बहुत सीधा है। मैं दोनों लेफ्ट-हैंडर - वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करूंगा। बेशक, वैभव की पहली तीन इनिंग अच्छी नहीं रहीं, लेकिन आपको उसे यहां तीनों इनिंग देनी चाहिए और उसे काफी फ्रीडम के साथ खेलने देना चाहिए।
नंबर 3 पर ईशान किशन, नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर, उसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे। ये आपके टॉप छह हैं। श्रेयस अय्यर का अच्छा खेलना और टीम को जिताना बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप नंबर 7 और नंबर 8 पर किसे खिलाएंगे? आपके पास अब ऑलराउंडर नहीं हैं। दुबे आपके ऑलराउंडर में से एक है। अगर पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी भी मदद है, तो आपके पास नंबर 7 पर सूर्यांश शेडगे को खिलाने का ऑप्शन होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको हर्ष दुबे के साथ जाना होगा। वह अच्छी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी करता है और साथ ही थोड़ी बल्लेबाजी भी करता है।
वे दोनों नंबर 7 और नंबर 8 पर भी हो सकते हैं। मैं मयंक यादव की वापसी देख रहा हूं। चूंकि वह फिट हो गया है और वापस आ गया है, इसलिए यह सीरीज मयंक यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ, प्रिंस यादव, क्योंकि वह पहले से ही भारतीय टीम का हिस्सा रहा है।
अगर आप सूर्यांश शेडगे को खिलाते हैं, तो रवि बिश्नोई आपके 11वें खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर आप हर्ष को नंबर 7 पर और रवि को नंबर 8 पर खिलाते हैं, तो आपके पास एक तेज गेंदबाज़ के लिए जगह बचेगी, जहां आप यश ठाकुर या अशोक शर्मा में से किसी एक को चुन सकते हैं। यश ठाकुर ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा किया है। इसलिए आप उन्हें चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको तेज गेंदबाजी करनी है, तो अशोक शर्मा को चुनें।”
आकाश चोपड़ा की ZIM vs IND 2026 1st T201 के लिए संभावित इंडिया प्लेइंग 11:
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, मयंक यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे/यश ठाकुर/अशोक शर्मा
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें