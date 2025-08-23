Aakash Chopra select his playing xi for asia cup picks non selected players named Shreyas Iyer captain आकाश चोपड़ा ने तैयार की नई एशिया कप टीम, श्रेयस अय्यर को बनाया कप्तान, Cricket Hindi News - Hindustan
आकाश चोपड़ा ने तैयार की नई एशिया कप टीम, श्रेयस अय्यर को बनाया कप्तान

आकाश चोपड़ा ने एशिया कप के लिए एक नई भारतीय टीम चुनी है, जिसमें मौजूदा एशिया कप के लिए चुने गए खिलाड़ी नहीं शामिल हैं। आकाश ने श्रेयस को टीम का कप्तान चुना है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:49 PM
अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने मंगलवार को 2025 एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल नहीं है। शुभमन गिल को आगामी टूर्नामेंट के लिए टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अंतिम-20 में भी जगह नहीं मिली है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में खेलेगी। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान होने के कुछ दिन बाद पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक नई टी20 टीम तैयार की है, जोकि मौजूदा एशिया कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।

आकाश चोपड़ा ने एशिया कप के लिए चुनी अपनी टीम में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। अय्यर 2023 से टी20 टीम से बाहर हैं। वह वापसी करने के करीब थे लेकिन मौका चूक गए। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। आकाश चोपड़ा की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे।

ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 टी20 मैच और 6 वनडे खेले हैं। ऋतुराज इस समय टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। केएल राहुल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। चोपड़ा की टीम में ऋषभ पंत और नितीश कुमार रेड्डी भी शामिल हैं। पंत के पैर में फ्रैक्चर है, जबकि नितीश घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड से स्वदेश लौट आए हैं। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में क्रुणाल पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर हैं। रवि विश्नोई स्पिनर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज हैं।

आकाश चोपड़ा की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई,

Asia Cup 2025 Shreyas Iyer
