टीम इंडिया हारी आखिरी 2 T20 मैच, आकाश चोपड़ा बोले- मायने सिर्फ एक स्टैट रखता है और वो है हम…
टीम इंडिया को पांचवें टी20 मैच में हार मिली। यहां तक कि भारत चौथा टी20 मैच भी हार गया था, लेकिन फिर भी सीरीज 3-2 से जीत गया। इस पर आकाश चोपड़ा ने भारत की आलोचना करने वालों पर तंज कसा है।
टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार 1 नवंबर को समाप्त हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में शर्मनाक हार मिली। इससे पहले चौथे मैच में भी टीम इंडिया को मेजबान न्यूजीलैंड ने बुरी तरह हराया था। हालांकि, फिर भी टीम इंडिया ने इस सीरीज को जीत लिया, क्योंकि पहले तीन मैच भारत ने जीते थे। इस तरह पांच मैचों के खत्म होने के बाद सीरीज की स्कोरलाइन 3-2 है। इस पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का एक कमेंट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मायने सिर्फ एक ही स्टैट रखता है कि सीरीज हम जीते हैं।
भारतीय टीम को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इस सीरीज के आखिरी दो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम हार गई। आखिरी दो मैचों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके लिए आलोचना हो रही है। हालांकि, इस पर आकाश चोपड़ा की अलग राय है। आकाश चोपड़ा ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, "ना हाईएस्ट रन हमारे बैटर के। ना हाईएस्ट विकेट हमारे बॉलर के। ना हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमारे बैटर का। ना बेस्ट इकॉनमी रेट हमारे बॉलर का, लेकिन सीरीज हमारी है। और यही एकमात्र स्टैट है जो मायने रखता है।"
हर तरफ न्यूजीलैंड का दबदबा
वाकई में टीम इंडिया ने टी20 सीरीज 3-2 से जीती है, लेकिन सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने बनाए। सबसे ज्यादा विकेट भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज को मिले। सबसे ज्यादा अर्धशतक भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज की ओर से लगे। सबसे ज्यादा चौके और छक्के भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने ही जड़े। सबसे अच्छे इकॉनमी रेट और एवरेज से गेंदबाजी भी कीवी गेंदबाज ने की, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम सीरीज नहीं जीत पाई, क्योंकि टीम गेम में भारत पहले 3 मैचों में आगे रहा था।
इस टी20 सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 341 रन बनाए, जबकि दूसरा कोई बल्लेबाज 200 तक नहीं पहुंच पाया। अभिषेक शर्मा 197 रनों के साथ दूसरे स्थान पर थे। वहीं, सबसे ज्यादा विकेट मिचेल सैंटनर ने निकाले। उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए। इस लिस्ट में भारतीय दूसरे नंबर पर है। अर्शदीप सिंह को 6 विकेट पांच मैचों में मिले। बेस्ट एवरेज और इकॉनमी रेट न्यूजीलैंड के ही गेंदबाज का है। मगर भविष्य अगर कोई इतिहास देखेगा तो पाएगा कि टीम इंडिया ने 3-2 से इस सीरीज को जीता है। इसके अलावा सारे स्टैट रखे रह जाएंगे। यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, जिसका जिक्र आकाश चोपड़ा ने किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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