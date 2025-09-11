Aakash Chopra raises question on empty seats during India vs UAE match in Asia Cup 2025 टीम इंडिया का मैच फिर भी स्टेडियम में सन्नाटा, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra raises question on empty seats during India vs UAE match in Asia Cup 2025

आकाश चोपड़ा का मानना है कि भारतीय टीम का मैच होने के बावजूद फैंस का स्टेडियम में नहीं आना चिंता का विषय है। यूएई के खिलाफ मुकाबले के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की संख्या काफी कम थी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:35 PM
भारतीय टीम ने गुरुवार को एशिया कप 2025 में अपने पहले ही मैच में यूएई को नौ विकेट से हराया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई और भारत ने छोटा सा लक्ष्य सिर्फ 4.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी बेहद कम रही, जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि भारतीय टीम लंबे अंतराल के बाद टी20 फॉर्मेट में खेलने उतरी थी, इसके बावजूद स्टेडियम में प्रशंसकों का ना होना चिंता का विषय है।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''हम हमेशा कहते हैं, अगर आप भारत को चांद पर भी खिलाओ, लोग नीली जर्सी पहने उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचेंगे। और यहां मैच दुबई में हो रहा है। भारतीय टीम लंबे समय बाद नीली जर्सी में दिख रही है और ये कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, एशिया कप है।''

उन्होंने आगे कहा, ''भारत-पाकिस्तान के अलावा, इससे बड़ा आकर्षण और क्या हो सकता है? भारत क्रिकेट की अर्थव्यवस्था को चलाता है। जहां भी भारत जाता है, जहां भी खेलता है, जिसके साथ भी खेलते हैं, खासकर लंबे गैप के बाद लोगों को आना चाहिए। लेकिन यहां लोग नहीं आए। इस टूर्नामेंट ने कोई खास चर्चा नहीं बटोरी है। चाहे जो भी कारण हो - इसके बारे में पर्याप्त चर्चा ही नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि एशिया कप एक महत्वपूर्ण आयोजन तो है, लेकिन इस बार वह प्रचार गायब है।

कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा बनाई गई रणनीति को गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया जिससे भारत ने यूएई को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद 13.1 ओवर में महज 57 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने महज 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाए।

उप कप्तान शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में वापसी करते हुए नाबाद 20 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव सात रन बनाकर नाबाद रहे जिन्होंने क्रीज पर उतरते ही पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेजा। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद की पारी के दौरान दो चौके और तीन छक्के जड़े। गिल ने नौ गेंद खेलते हुए दो चौके और एक छक्का जड़ा।

Aakash Chopra
