टीम इंडिया ने इस खिलाड़ी को दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाला, आकाश चोपड़ा ने खुलकर उठाई आवाज
कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड दौरे पर सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। आकाश चोपड़ा का मानना है कि कुलदीप को टीम इंडिया द्वारा सही तरह से मैनेज नहीं जा रहा।
अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को हाल ही में भारत के टेस्ट स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया। कुलदीप की जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए स्क्वॉड में शामिल किया गया। 31 वर्षीय कुलदीप न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में थे। हालांकि, स्पिनर को न्यूजीलैंड दौरे पर सिर्फ एक वनडे मैच ही खेलने का मौका मिला। भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कुलदीप को ड्रॉप करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कुलदीप के लिए खुलकर आवाज उड़ाई और कहा कि वह बेहद काबिल स्पिनर हैं।
'दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाला'
आकाश ने न्यूजीलैंड वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद कहा, ''कुलदीप यादव को घर भेज दिया गया है। यह थोड़ा दुर्लभ है। अमूमन ऐसा नहीं होता कि किसी को सिलेक्ट करने के बाद घर भेज दिया जाए। स्क्वॉड में खिलाड़ी को जोड़ा जाता है लेकिन घर नहीं भेजा जाता। हालांकि कुलदीप को भेज दिया गया है, यह कैसी विडंबना है? उनके पास काबिलियत है। वह तीनों फॉर्मेट में दुनिया के नंबर वन स्पिनर हैं। वह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और खेल सकते हैं। वह तीनों फॉर्मेट अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को झटका मिलता रहता है। कुलदीप खेलते हैं। उन्हें बहुत आसानी से ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्हें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है।'' कमेंटेटर का मानना है कि कुलदीप को टीम इंडिया द्वारा सही तरह से मैनेज नहीं जा रहा।
'गुरनूर बराड़ के लिए खुश हूं लेकिन...'
पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, ''वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बार-बार में यही बात कर रहे थे कि कुलदीप कितने अहम हैं। वह विकेट चटका रहे थे। उनकी इकॉनमी अच्छी थी। उनके स्पेल गेम बदलता है। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड पहुंचे तो मौका नहीं दिया गया। उन्होंने न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज में चांस नहीं मिला जबकि वनडे सीरीज में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका। टेस्ट सीरीज से तो ड्रॉप कर दिया। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए घर भेजा है। भारत में इन दिनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, जो टी20 टूर्नामेंट है। वह खेल लेंगे क्योंकि आप उन्हें टेस्ट नहीं खिला रहे। कुलदीप को अभी तक सही तरह से मैनेज नहीं किया गया है। कुलदीप में जितनी काबिलियत है, उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम मैच खेलने को मिले हैं। उनका वनडे और टी20 में अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन उतनी अहमियत नहीं दी जाती। मैं, गुरनूर बराड़ के लिए खुश हूं लेकिन कुलदीप को और मौके मिलने चाहिए।''
कुलदीप यादव का इंटरनेशनल रिकॉर्ड
कुलदीप ने साल 2017 में इंटरनेलनल डेब्यू किया था। भारतीय टीम से अंदर-बाहर होने के बावजूद स्पिनर का तीनों फॉर्मेट में प्रभावी रिकॉर्ड है। कुलदीप ने अब तक 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 80 विकेट चटकाए। उनका इस दौरान औसत 23.36 का रहा। उन्होंने पांच बार फाइफर और चार बार चार विकेट हॉल लिया लिया। कुलदीप ने 125 वनडे मैचों में 27.29 के औसत से 201 शिकार किए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में 10 बार चार विकेट बॉल और दो पांच विकेट हॉल हासिल किया। उन्होंने 56 T20I मैचों में 14.20 के औसत से 98 विकेट झटके हैं, जिसमें दो फाइफर शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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