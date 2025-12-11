IPL 2026 ऑक्शन में किन खिलाड़ियों पर हो सकती है पैसों की बारिश? आकाश चोपड़ा ने बताए नाम
आकाश चोपड़ा ने IPL 2026 Auction को लेकर प्रिडिक्शन किया है कि कौन से विदेशी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा रकम इस बार नीलामी में मिल सकती है। एक-एक स्पॉट के लिए आकाश चोपड़ा ने कई-कई खिलाड़ी चुने हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन को लेकर बड़ा प्रिडिक्शन किया है। आकाश चोपड़ा ने बताया है कि कौन से विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के आने ऑक्शन में मोटी रकम मिल सकती है। आकाश चोपड़ा ने टॉप 5 प्रिडिक्शन किए हैं, लेकिन हर स्लॉट के लिए एक से ज्यादा खिलाड़ियों को रखा है। 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाड एरेना में आईपीएल 2026 ऑक्शन होने वाला है।
क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाली विदेशी खिलाड़ियों में टॉप 5 में तीन खिलाड़ियों को रखा है। इनमें साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और एनरिक नोर्खिया हैं, जबकि तीसरे खिलाड़ी श्रीलंका के मथीशा पथिराना हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए क्लिप में आकाश चोपड़ा ने कहा, “अभी साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है, इसलिए कुछ रीसेंसी बायस तो होगा ही। मैंने मथीशा पथिराना, डेविड मिलर और एनरिक नॉर्किया को नंबर 5 पर रखा है। अगर नॉर्किया और मिलर भारत के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे।”
आकाश चोपड़ा ने स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड) और कूपर कॉनोली (ऑस्ट्रेलिया) को चौथे स्थान पर रखा। उन्होंने आगे कहा, "माइकल ब्रेसवेल में काफी दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। CSK, आपको एक ऑफी (ऑफ स्पिनर) की जरूरत है, वह अच्छी बैटिंग भी करता है। इसलिए CSK को उसके बारे में सोचना चाहिए। रिकी पोंटिंग के पास अब एक ओवरसीज स्लॉट खाली है, इसलिए कॉनली वहां एक ऑप्शन हो सकते हैं।"
दूसरे और तीसरे नंबर की बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, "लियाम लिविंगस्टोन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, चाहे वह पंजाब के लिए हो या RCB के लिए, लेकिन अब सब कुछ सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है, कोई विस्फोटक मिडिल-ऑर्डर प्लेयर ऑक्शन में नहीं है, यहां तक कि मैक्सी (मैक्सवेल) भी अब नहीं हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि लिविंगस्टोन इस बार भी पैसे कमाएंगे।"
बेयरेस्टो और ग्रीन पर नजरें
पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "मैंने जॉनी बेयरस्टो को नंबर 2 पर रखा है। उन्होंने काफी रन बनाए हैं और पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच भी खेले हैं। कई टीमें उन पर बोली लगा सकती हैं। KKR को एक विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है और DC को टॉप ऑर्डर में एक विस्फोटक बल्लेबाज की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए काफी दिलचस्पी होगी।"
कैमरोन ग्रीन को आकाश चोपड़ा ने टॉप पर रखा और कहा, “कैमरोन ग्रीन नंबर 1 पर होंगे, उनके आस-पास कोई नहीं है। फाइनल कीमत कितनी भी हो, उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये की मैक्सिमम कैप ही मिलेगी, लेकिन यह एक जबरदस्त बिडिंग वॉर हो सकती है। KKR होगी और CSK होगी और कोई दूसरी टीम भी होगी जो CSK से पहले कूद पड़ेगी, असल में उनके लिए यह 25 से 28 करोड़ रुपये तक हो सकता है।”