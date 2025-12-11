Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra predicts top 5 expensive overseas players in IPL 2026 Auction
IPL 2026 ऑक्शन में किन खिलाड़ियों पर हो सकती है पैसों की बारिश? आकाश चोपड़ा ने बताए नाम

IPL 2026 ऑक्शन में किन खिलाड़ियों पर हो सकती है पैसों की बारिश? आकाश चोपड़ा ने बताए नाम

संक्षेप:

आकाश चोपड़ा ने IPL 2026 Auction को लेकर प्रिडिक्शन किया है कि कौन से विदेशी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा रकम इस बार नीलामी में मिल सकती है। एक-एक स्पॉट के लिए आकाश चोपड़ा ने कई-कई खिलाड़ी चुने हैं।

Dec 11, 2025 03:33 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन को लेकर बड़ा प्रिडिक्शन किया है। आकाश चोपड़ा ने बताया है कि कौन से विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के आने ऑक्शन में मोटी रकम मिल सकती है। आकाश चोपड़ा ने टॉप 5 प्रिडिक्शन किए हैं, लेकिन हर स्लॉट के लिए एक से ज्यादा खिलाड़ियों को रखा है। 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाड एरेना में आईपीएल 2026 ऑक्शन होने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाली विदेशी खिलाड़ियों में टॉप 5 में तीन खिलाड़ियों को रखा है। इनमें साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर और एनरिक नोर्खिया हैं, जबकि तीसरे खिलाड़ी श्रीलंका के मथीशा पथिराना हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए क्लिप में आकाश चोपड़ा ने कहा, “अभी साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही है, इसलिए कुछ रीसेंसी बायस तो होगा ही। मैंने मथीशा पथिराना, डेविड मिलर और एनरिक नॉर्किया को नंबर 5 पर रखा है। अगर नॉर्किया और मिलर भारत के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे।”

आकाश चोपड़ा ने स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड) और कूपर कॉनोली (ऑस्ट्रेलिया) को चौथे स्थान पर रखा। उन्होंने आगे कहा, "माइकल ब्रेसवेल में काफी दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। CSK, आपको एक ऑफी (ऑफ स्पिनर) की जरूरत है, वह अच्छी बैटिंग भी करता है। इसलिए CSK को उसके बारे में सोचना चाहिए। रिकी पोंटिंग के पास अब एक ओवरसीज स्लॉट खाली है, इसलिए कॉनली वहां एक ऑप्शन हो सकते हैं।"

दूसरे और तीसरे नंबर की बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, "लियाम लिविंगस्टोन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, चाहे वह पंजाब के लिए हो या RCB के लिए, लेकिन अब सब कुछ सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है, कोई विस्फोटक मिडिल-ऑर्डर प्लेयर ऑक्शन में नहीं है, यहां तक ​​कि मैक्सी (मैक्सवेल) भी अब नहीं हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि लिविंगस्टोन इस बार भी पैसे कमाएंगे।"

बेयरेस्टो और ग्रीन पर नजरें

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "मैंने जॉनी बेयरस्टो को नंबर 2 पर रखा है। उन्होंने काफी रन बनाए हैं और पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच भी खेले हैं। कई टीमें उन पर बोली लगा सकती हैं। KKR को एक विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है और DC को टॉप ऑर्डर में एक विस्फोटक बल्लेबाज की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए काफी दिलचस्पी होगी।"

कैमरोन ग्रीन को आकाश चोपड़ा ने टॉप पर रखा और कहा, “कैमरोन ग्रीन नंबर 1 पर होंगे, उनके आस-पास कोई नहीं है। फाइनल कीमत कितनी भी हो, उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये की मैक्सिमम कैप ही मिलेगी, लेकिन यह एक जबरदस्त बिडिंग वॉर हो सकती है। KKR होगी और CSK होगी और कोई दूसरी टीम भी होगी जो CSK से पहले कूद पड़ेगी, असल में उनके लिए यह 25 से 28 करोड़ रुपये तक हो सकता है।”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |