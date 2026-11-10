आकाश चोपड़ा ने की IPL 2027 के 6 नए कप्तानों की भविष्यवाणी, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स को लेकर चौंकाया
आकाश चोपड़ा का मानना है कि आईपीएल 2027 में छह टीमों के कप्तान बदले हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटं और पंजाब किंग्स में कप्तान की कुर्सी में फेरबदल नहीं होगा।
भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2027 में 6 टीमों के लिए नए कप्तानों की भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि मुंबई इंडियंस (एमआई) दिल्ली कैपिटल्स (डीसी), राजस्थान रॉयल्स (आरआर), कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), लखनऊ सुपर जायंट्स (डीसी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) आगामी सीजन में नए कप्तानों के साथ उतरेंगी। आकाश ने पांच टीमों के कप्तान का नाम खुलकर बताया लेकिन एलएसजी को लेकर स्पष्टता नहीं दी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली को लेकर चौंकाया। उन्होंने एमआई में दो दावेदारों का जिक्र किया जबकि डीसी में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई।
ईशान किशन को मिल सकती है जिम्मेदारी
आकाश चोपड़ा ने क्रिकइंफो पर आईपीएल 2027 के कप्तानों को लेकर भविष्यवाणी की। उनके सामने सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को रखा गया। आकाश ने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया, जो सीएसके के मौजूदा कप्तान हैं। उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा के बीच कप्तानी की रेस का जिक्र किया। लेकिन फिर आकाश ने कहा, ''मैं रोहित शर्मा के साथ जाऊंगा।'' पिछले तीन सीजन में एमआई की बागडोर हार्दिक पांड्या के पास थी। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) से जुड़ने जा रहे हैं। हार्दिक से पहले रोहित ने ही एमआई की लंबे समय तक कप्तानी की और पांच आईपीएल ट्रॉफी जिताई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की कमान फिर से रजत पाटीदार के पास होगी। उन्होंने पिछले दो सीजन में आरसीबी को ट्रॉफी जिताई है। आकाश ने सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर कहा, ''पैट कमिंस शायद उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में ईशान किशन को कप्तानी मिल सकती है।'' ईशान किशन ने आईपीएल में भी कई मैचों में हैदराबाद की कमान संभाली क्योंकि कमिंस चोट के कारण देर से आए थे।
LSG में यह चार खिलाड़ी कप्तानी के दावेदार
पूर्व बल्लेबाज को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स में स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को कप्तानी की जिम्मेदारी दे जा सकती है। फिलहाल, राजस्थान के कप्तान रियान पराग हैं। हालांकि, आकाश ने लखनऊ सुपर जायंट्स में किसी एक का नाम क्लियर तौर पर नहीं किया। उन्होंने चार विदेशी खिलाड़ियों को दावेदार बताया। ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में जाने के बाद लखनऊ आगामी सीजन में नए कप्तान के साथ उतरेगी। आकाश का मानना है कि एलएसजी में मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन और जोश इंग्लिस में से कोई कप्तानी संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात टाइटंस (जीटी) की कमान फिर शुभमन गिल के पास होगी। आकाश के अनुसार दिल्ली में कप्तान बदलने की संभावना है। अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल एलएसजी और पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं।
रिंकू सिंह को इस सूरत में मिल सकती है कप्तानी
कोलकाता नाइट राइडर्स भी आगामी सीजन में नए कप्तान के साथ उतरेगी। केकेआर के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आकाश ने कहा कि केकेआर की नए कप्तान को खरीदने पर नजर होगी और अगर टीम को सही विकल्प टीम के लिए नहीं मिला तो रिंकू सिंह आईपीएल 2027 में फ्रेंचाइजी की कप्तानी संभालते हुए दिख सकते हैं। रिंकू केकेआर के उपकप्तान हैं। आखिर में पंजाब किंग्स का जिक्र आया तो आकाश ने कहा कि श्रेयस अय्यर ही फिर से बागडोर संभालने जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पंजबा ने आईपीएल 2025 में फाइनल तक का सफर किया था। फ्रेंचाइजी पिछले सीजन में 14 मैचों में से 7 जीतकर तालिका में पांचवें पायदान पर रही थी।
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