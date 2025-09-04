Aakash Chopra predict rinku singh might not included in playing xi for asia cup shivam dube will play बेंच पर ही बैठे रहे जाएंगे रिंकू सिंह? आकाश चोपड़ा ने बताया कौन खिलाड़ी काटेगा पत्ता, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra predict rinku singh might not included in playing xi for asia cup shivam dube will play

बेंच पर ही बैठे रहे जाएंगे रिंकू सिंह? आकाश चोपड़ा ने बताया कौन खिलाड़ी काटेगा पत्ता

आकाश चोपड़ा का मानना है कि रिंकू सिंह को एशिया कप में शायद ही खेलने का मौका मिले। उन्होंने शिवम दूबे को सातवें नंबर के लिए प्रबल दावेदार बताया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
बेंच पर ही बैठे रहे जाएंगे रिंकू सिंह? आकाश चोपड़ा ने बताया कौन खिलाड़ी काटेगा पत्ता

भारतीय टीम गुरुवार (4 सितंबर) को एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए दुबई रवाना होने वाली है। आगामी एशिया कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले मुकाबले के साथ करेगी। भारत ने पिछले महीने टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान किया था, जिसमें शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया था, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे रिंकू सिंह को भी जगह मिली थी। वहीं अगले सप्ताह से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अनुमान लगाया है कि रिंकू सिंह के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनानी मुश्किल रहेगी। उन्होंने वजह भी बताई है।

एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में श्रेयस का ना होना चर्चा का विषय रहा था। रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में दमदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई। उन्होंने बतौर फिनिशर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उनका फॉर्म खराब रहा है। वह भारत के लिए पिछली 13 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं। आकाश चोपड़ा का मानना है कि शिवम दूबे के टीम में होने से शायद रिंकू सिंह के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा।

ये भी पढ़ें:भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं होने से परेशान रहते थे अमित, फिर किया ये बदलाव

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सवाल अच्छा नहै लेकिन उसका नंबर आएगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। क्योंकि जगह नहीं है। बतौर फिनिशर रिंकू सिंह अभी बाहर बैठेंगे और शिवम दूबे शायद सातवें नंबर पर खेलेंगे। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है। हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा वहां है, तो जगह कहां है?''

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय खिलाड़ी: टीम में यशस्वी जयसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल।

Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |