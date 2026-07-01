वैभव सूर्यवंशी को अंदर करने के लिए किसे बाहर कर रहे हैं आकाश चोपड़ा, जानिए क्या है उनकी प्लेइंग 11?
वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के हर एक मैच में खिलाने की पूरी योजना आकाश चोपड़ा ने बताई है। उन्होंने प्लेइंग इलेवन चुनते हुए यह भी बताया है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के साथ क्या किया जाना चाहिए।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। पूर्व ओपनर ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के सभी मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का आग्रह किया है। उन्होंने वह प्लान भी बताया है कि कैसे इस युवा खिलाड़ी को सभी मैच मिल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि पहले मैच में हमें इसके लिए संजू सैमसन की बलि देनी होगी, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हालांकि, सैमसन के लिए भी आकाश चोपड़ा ने प्लान बताया है।
आकाश चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में प्लेइंग इलेवन चुनते हुए कहा है कि वह नंबर एक पर वैभव सूर्यवंशी को रखेंगे, जबकि नंबर दो पर अभिषेक शर्मा को रखना पसंद करेंगे। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर रखा है। चार पर कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना है, जबकि पांच पर तिलक वर्मा को रखा है। 6 पर शिवम दुबे और 7 पर अक्षर पटेल के अलावा 8 पर हर्षित राणा को रखा है। इस तरह अच्छी गहराई बल्लेबाजी में मिल जाती है। गेंदबाजी के विकल्पों पर नजर डालें तो उन्होंने अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव के रूप में दो प्रोपर पेस बॉलर और स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई को रखा है।
पूर्व क्रिकेटर ने आगे संजू सैमसन को लेकर कहा कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि हम सैमसन को बाहर रखें, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप में थे। अभी दो ही पारी आयरलैंड के खिलाफ उनकी खराब रही हैं। इस पर आगे उन्होंने कहा कि उनके पास एक प्लान है कि आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर एक पर रखें, लेकिन नंबर दो और तीन के लिए आप संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को रोटेट करते रहें। उनको बोल दिया जाए कि सभी को सीरीज में पर्याप्त मौके मिलेंगे। इस तरह वैभव भी खेल लेंगे और बाकियों को भी मौका मिल जाएगा।
आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई
वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में मौका नहीं मिला था। यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने फिर से वही दलील दी है कि जिन्होंने पिछले समय में अच्छा किया है, उन्हें अभी बैक किया जाएगा। इससे पहले असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने भी यही बात कही थी। इस तरह आकाश चोपड़ा के प्लान पर पानी फिरने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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