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वैभव सूर्यवंशी को अंदर करने के लिए किसे बाहर कर रहे हैं आकाश चोपड़ा, जानिए क्या है उनकी प्लेइंग 11?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के हर एक मैच में खिलाने की पूरी योजना आकाश चोपड़ा ने बताई है। उन्होंने प्लेइंग इलेवन चुनते हुए यह भी बताया है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के साथ क्या किया जाना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी को अंदर करने के लिए किसे बाहर कर रहे हैं आकाश चोपड़ा, जानिए क्या है उनकी प्लेइंग 11?

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन का चयन किया है। पूर्व ओपनर ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के सभी मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का आग्रह किया है। उन्होंने वह प्लान भी बताया है कि कैसे इस युवा खिलाड़ी को सभी मैच मिल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि पहले मैच में हमें इसके लिए संजू सैमसन की बलि देनी होगी, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। हालांकि, सैमसन के लिए भी आकाश चोपड़ा ने प्लान बताया है।

आकाश चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में प्लेइंग इलेवन चुनते हुए कहा है कि वह नंबर एक पर वैभव सूर्यवंशी को रखेंगे, जबकि नंबर दो पर अभिषेक शर्मा को रखना पसंद करेंगे। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर रखा है। चार पर कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना है, जबकि पांच पर तिलक वर्मा को रखा है। 6 पर शिवम दुबे और 7 पर अक्षर पटेल के अलावा 8 पर हर्षित राणा को रखा है। इस तरह अच्छी गहराई बल्लेबाजी में मिल जाती है। गेंदबाजी के विकल्पों पर नजर डालें तो उन्होंने अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव के रूप में दो प्रोपर पेस बॉलर और स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई को रखा है।

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पूर्व क्रिकेटर ने आगे संजू सैमसन को लेकर कहा कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि हम सैमसन को बाहर रखें, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप में थे। अभी दो ही पारी आयरलैंड के खिलाफ उनकी खराब रही हैं। इस पर आगे उन्होंने कहा कि उनके पास एक प्लान है कि आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर एक पर रखें, लेकिन नंबर दो और तीन के लिए आप संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को रोटेट करते रहें। उनको बोल दिया जाए कि सभी को सीरीज में पर्याप्त मौके मिलेंगे। इस तरह वैभव भी खेल लेंगे और बाकियों को भी मौका मिल जाएगा।

आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई

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वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में मौका नहीं मिला था। यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाफ इस पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने फिर से वही दलील दी है कि जिन्होंने पिछले समय में अच्छा किया है, उन्हें अभी बैक किया जाएगा। इससे पहले असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने भी यही बात कही थी। इस तरह आकाश चोपड़ा के प्लान पर पानी फिरने की संभावना है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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