संजू सैमसन को आप केएल राहुल के जैसे ट्रीट मत करो, आकाश चोपड़ा ने क्यों कही ये बात?
आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को लेकर सीधी और साफ राय दी है। उनका कहना है कि अगर बाहर होना है तो संजू होगा, बैटिंग में नीचे जाएगा तो संजू जाएगा। उसे केएल राहुल के जैसे ट्रीट मत करो।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें तिलक वर्मा की जगह नंबर 5 पर नहीं खेलना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें केएल राहुल की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि ड्रॉप होना होगा तो वही होंगे और बैटिंग में नीचे जाना होगा तो वही जाएंगे। संजू सैमसन पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के बाद इंग्लैंड में पिछले दो मैचों में नहीं खेले हैं, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की मैदान पर उतरी है।
वाइस कैप्टन तिलक वर्मा तीनों मैचों में खेले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वैभव सूर्यवंशी भी पिछले दो मैचों में खेले हैं, लेकिन रन नहीं बना सके हैं। ऐसे में आकाश चोपड़ा ने चौथे टी20आई मैच से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर आप संजू को ले भी आते हैं, अगर बैटिंग ऑर्डर वही रहता है, तो आप उसे कहां खिलाएंगे? अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं, ईशान किशन नंबर 3 पर खेलने वाले हैं, तो आपको श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर मिलेंगे और आप संजू को सिर्फ इसलिए नंबर 5 पर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक और राइट-हैंडर चाहिए, यह काफी नहीं है।"
इसमें संजू की क्या गलती है- आकाश चोपड़ा
उन्होंने आगे कहा, "संजू की गलती क्या है? सबसे पहले, वह पहला खिलाड़ी है जिसे ड्रॉप किया जाता है, और फिर वह पहला खिलाड़ी है जिसे ऑर्डर में नीचे भेजा जाता है। जब भी मैं संजू को खिलाऊंगा, मैं उसे मिडिल-ऑर्डर बैटर के तौर पर नहीं खिलाऊंगा। मैं उसके लिए एक ओपनिंग स्लॉट खाली करूंगा, क्योंकि वह वहां सबसे अच्छा खेलता है। उसके साथ केएल राहुल जैसा बर्ताव करना गलत होगा।" संजू सैमसन ने अपनी 57 T20I पारियों में सिर्फ 10 बार नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग की है। उन्होंने उन मैचों में 21.13 की औसत से कुल 169 रन बनाए हैं।
आकाश चोपड़ा ने तिलक वर्मा को लेकर भी बात की और कहा कि वह हमारी टीम के वाइस कैप्टन हैं। उन्होंने कहा, "तिलक वर्मा हमारी टीम के वाइस कैप्टन हैं और उनका प्रदर्शन इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप पिछले चार मैच भी देखें तो उन्हें सीमित अवसर मिले हैं। जिस नंबर पर वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह बहुत ही कठिन है। उस पोजिशन पर आप चाहते हैं कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करें। उनके साथ आपको धैर्य रखना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि तिलक वर्मा को संजू सैमसन के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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