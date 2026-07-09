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संजू सैमसन को आप केएल राहुल के जैसे ट्रीट मत करो, आकाश चोपड़ा ने क्यों कही ये बात?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को लेकर सीधी और साफ राय दी है। उनका कहना है कि अगर बाहर होना है तो संजू होगा, बैटिंग में नीचे जाएगा तो संजू जाएगा। उसे केएल राहुल के जैसे ट्रीट मत करो। 

संजू सैमसन को आप केएल राहुल के जैसे ट्रीट मत करो, आकाश चोपड़ा ने क्यों कही ये बात?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें तिलक वर्मा की जगह नंबर 5 पर नहीं खेलना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें केएल राहुल की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि ड्रॉप होना होगा तो वही होंगे और बैटिंग में नीचे जाना होगा तो वही जाएंगे। संजू सैमसन पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के बाद इंग्लैंड में पिछले दो मैचों में नहीं खेले हैं, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की मैदान पर उतरी है।

वाइस कैप्टन तिलक वर्मा तीनों मैचों में खेले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वैभव सूर्यवंशी भी पिछले दो मैचों में खेले हैं, लेकिन रन नहीं बना सके हैं। ऐसे में आकाश चोपड़ा ने चौथे टी20आई मैच से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "अगर आप संजू को ले भी आते हैं, अगर बैटिंग ऑर्डर वही रहता है, तो आप उसे कहां खिलाएंगे? अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं, ईशान किशन नंबर 3 पर खेलने वाले हैं, तो आपको श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर मिलेंगे और आप संजू को सिर्फ इसलिए नंबर 5 पर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक और राइट-हैंडर चाहिए, यह काफी नहीं है।"

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इसमें संजू की क्या गलती है- आकाश चोपड़ा

उन्होंने आगे कहा, "संजू की गलती क्या है? सबसे पहले, वह पहला खिलाड़ी है जिसे ड्रॉप किया जाता है, और फिर वह पहला खिलाड़ी है जिसे ऑर्डर में नीचे भेजा जाता है। जब भी मैं संजू को खिलाऊंगा, मैं उसे मिडिल-ऑर्डर बैटर के तौर पर नहीं खिलाऊंगा। मैं उसके लिए एक ओपनिंग स्लॉट खाली करूंगा, क्योंकि वह वहां सबसे अच्छा खेलता है। उसके साथ केएल राहुल जैसा बर्ताव करना गलत होगा।" संजू सैमसन ने अपनी 57 T20I पारियों में सिर्फ 10 बार नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग की है। उन्होंने उन मैचों में 21.13 की औसत से कुल 169 रन बनाए हैं।

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आकाश चोपड़ा ने तिलक वर्मा को लेकर भी बात की और कहा कि वह हमारी टीम के वाइस कैप्टन हैं। उन्होंने कहा, "तिलक वर्मा हमारी टीम के वाइस कैप्टन हैं और उनका प्रदर्शन इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप पिछले चार मैच भी देखें तो उन्हें सीमित अवसर मिले हैं। जिस नंबर पर वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह बहुत ही कठिन है। उस पोजिशन पर आप चाहते हैं कि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करें। उनके साथ आपको धैर्य रखना होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि तिलक वर्मा को संजू सैमसन के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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