कोई गारंटी नहीं है...रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर आकाश चोपड़ा ने बता दी सच्चाई

आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर रोहित शर्मा टीम के कप्तान नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा रहें। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में शुभमन गिल का युग शुरू हो गया है।

बीसीसीआई ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल को टीम की कमान दी गई है। इसके साथ ही रोहित शर्मा का बतौर कप्तान करियर समाप्त हो गया। वह अब बतौर बल्लेबाज आगामी सीरीज में खेलेंगे, ऐसे में 2027 वनडे विश्व कप में उनके खेलने की संभावना पर भी सवाल उठने लगे हैं। रोहित बतौर कप्तान अपने आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बाद आकाश चोपड़ा ने कहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूर्व कप्तान 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा होंगे।

आकाश चोपड़ा ने एक्स पर एक वीडियो में कहा, ''तो रोहित शर्मा के लिए इसके क्या मायने हैं? उन्होंने अच्छा खेला है और बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन जब आप कप्तान होते हैं तो आपका नाम टीम शीट पर सबसे पहले होता है और टीम आपके विचारों के अनुसार तैयार होती है। जब आप सिर्फ एक खिलाड़ी बन जाते हैं, तो चयन के सभी फैसले उसी संदर्भ में लिए जाते हैं।''