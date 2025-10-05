Aakash Chopra on rohit sharma possibilities for 2027 world cup says there is no guarantee he will play कोई गारंटी नहीं है...रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर आकाश चोपड़ा ने बता दी सच्चाई, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra on rohit sharma possibilities for 2027 world cup says there is no guarantee he will play

कोई गारंटी नहीं है...रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर आकाश चोपड़ा ने बता दी सच्चाई

आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर रोहित शर्मा टीम के कप्तान नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा रहें। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में शुभमन गिल का युग शुरू हो गया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 07:36 PM
share Share
Follow Us on
कोई गारंटी नहीं है...रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर आकाश चोपड़ा ने बता दी सच्चाई

बीसीसीआई ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल को टीम की कमान दी गई है। इसके साथ ही रोहित शर्मा का बतौर कप्तान करियर समाप्त हो गया। वह अब बतौर बल्लेबाज आगामी सीरीज में खेलेंगे, ऐसे में 2027 वनडे विश्व कप में उनके खेलने की संभावना पर भी सवाल उठने लगे हैं। रोहित बतौर कप्तान अपने आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया था। रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बाद आकाश चोपड़ा ने कहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूर्व कप्तान 2027 वनडे विश्व कप का हिस्सा होंगे।

आकाश चोपड़ा ने एक्स पर एक वीडियो में कहा, ''तो रोहित शर्मा के लिए इसके क्या मायने हैं? उन्होंने अच्छा खेला है और बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन जब आप कप्तान होते हैं तो आपका नाम टीम शीट पर सबसे पहले होता है और टीम आपके विचारों के अनुसार तैयार होती है। जब आप सिर्फ एक खिलाड़ी बन जाते हैं, तो चयन के सभी फैसले उसी संदर्भ में लिए जाते हैं।''

ये भी पढ़ें:दूसरे टेस्ट में जडेजा हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ इतने रन

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, ''आपका फॉर्म कैसा है? सच्चाई यह है कि अगर आप कप्तान नहीं रहे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप 2027 के वनडे विश्व कप में खेलेंगे। रन बनाते रहो, लेकिन अगर सूखा पड़ा, तो पता नहीं। यही हकीकत है। शुभमन गिल का युग भारतीय क्रिकेट में औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है।"

Aakash Chopra
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |