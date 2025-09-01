उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया...आकाश चोपड़ा ने किसे लेकर दिया ये तड़तड़ाता बयान?

आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उसे दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वे भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।

T20 World Cup 2025 की विजेता टीम का हिस्सा विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत थे। वे भारत के लिए टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। हालांकि, रन उन्होंने 171 ही बनाए थे। इसके बाद वे श्रीलंका में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेले। दो मैचों में बल्लेबाजी नहीं आई, जबकि एक मैच में उन्होंने 51 रन बनाए। बावजूद इसके पिछले 13 महीने से उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हालांकि, वे टेस्ट या वनडे टीम के साथ बिजी भी रहे हैं, लेकिन टी20 एशिया कप 2025 की टीम को देखें तो वे टी20 टीम में दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि आकाश चोपड़ा ने कहा है कि उनको टी20 टीम से दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है।

आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के संभावित विकेटकीपरों को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात की। इसी दौरान उन्होंने पंत की भी बात की और कहा, "ऋषभ पंत जब नंबर 1 से 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट और 34 के औसत से रन बनाए हैं, जो अच्छा है। हालांकि, हम शीर्ष तीन की बात नहीं करेंगे। जब आप नंबर 4 से 7 पर नजर डालेंगे, तो उनका स्ट्राइक रेट 140 का और औसत 30 का है। यह फिर भी ठीक है।"