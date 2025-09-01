Aakash Chopra on Rishabh Pant It seems like a fly has been taken out of milk and thrown away after t20 World Cup 2024 उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया...आकाश चोपड़ा ने किसे लेकर दिया ये तड़तड़ाता बयान?, Cricket Hindi News - Hindustan
उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया...आकाश चोपड़ा ने किसे लेकर दिया ये तड़तड़ाता बयान?

आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उसे दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वे भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 05:49 PM
T20 World Cup 2025 की विजेता टीम का हिस्सा विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत थे। वे भारत के लिए टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। हालांकि, रन उन्होंने 171 ही बनाए थे। इसके बाद वे श्रीलंका में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेले। दो मैचों में बल्लेबाजी नहीं आई, जबकि एक मैच में उन्होंने 51 रन बनाए। बावजूद इसके पिछले 13 महीने से उन्होंने एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हालांकि, वे टेस्ट या वनडे टीम के साथ बिजी भी रहे हैं, लेकिन टी20 एशिया कप 2025 की टीम को देखें तो वे टी20 टीम में दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि आकाश चोपड़ा ने कहा है कि उनको टी20 टीम से दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है।

आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के संभावित विकेटकीपरों को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात की। इसी दौरान उन्होंने पंत की भी बात की और कहा, "ऋषभ पंत जब नंबर 1 से 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट और 34 के औसत से रन बनाए हैं, जो अच्छा है। हालांकि, हम शीर्ष तीन की बात नहीं करेंगे। जब आप नंबर 4 से 7 पर नजर डालेंगे, तो उनका स्ट्राइक रेट 140 का और औसत 30 का है। यह फिर भी ठीक है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक बात जो उनके पक्ष में जाती है और मुझे बहुत हैरानी है कि कोई इस बारे में बात नहीं करता, वो ये कि हमने जो टी20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें वो भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। ऐसा लगता है जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी गई हो। कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बेशक, आईपीएल का उतना अच्छा न होना भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इस बारे में बात तक न होना अजीब बात है।" आईपीएल में पंत 27 करोड़ में बिके थे। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी की, लेकिन टीम का प्रदर्शन और उनका प्रदर्शन खराब ही था।