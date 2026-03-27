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किसके सिर सजेगा IPL 2026 ऑरेन्ज कैप, आकाश चोपड़ा ने कोहली सहित इन 4 खिलाड़ियों को चुना

Mar 27, 2026 03:01 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश चोपड़ा ने कहा है कि आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल में धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना है कि यशस्वी के साथ-साथ विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल ऑरेन्ज कैप के प्रबल दावेदार हैं।

किसके सिर सजेगा IPL 2026 ऑरेन्ज कैप, आकाश चोपड़ा ने कोहली सहित इन 4 खिलाड़ियों को चुना

आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। इस बार के सत्र में भी कई युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ अनुभवी क्रिकेटर पर भी बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। आगामी सीजन से पहले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 के लिए ऑरेन्ज कैप और पर्पल कैप के दावेदारों को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने इसके लिए एक लिस्ट बनाई है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला है। आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के रूप में चुना है। ये खिलाड़ी एक-एक बार ऑरेन्ज कैप जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल को भी दावेदार बताया है। कोहली दो बार ऑरेन्ज कैप अपने नाम कर चुके हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा, ''सच कहूं तो ऑरेन्ज कैप आमतौर पर सलामी बल्लेबाज के सिर पर ही रहती है। मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल के लिए ये धमाकेदार सीजन हो सकता है। जिसका सबको इंतजार है। इसलिए मेरा झुकाव उनकी तरफ काफी ज्यादा है। दूसरे खिलाड़ी शुभमन गिल हो सकते हैं क्योंकि शायद वह रनों के लिए सबसे ज्यादा भूखे होंगे।

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उन्होंने आगे कहा, ''तीसरे बेशक विराट कोहली हैं, क्योंकि आजकल वह लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो विराट कोहली वो ऑरेंज कैप विजेता हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं। अगर दिल्ली आगे बढ़ी तो ये केएल राहुल के सिर पर भी हो सकता है।"

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पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''600-650 रन बनाओ। अगर आप इतने रन बनाते हो, तो लोग नोटिस करेंगे और ईमानदारी से कहूं तो पिछले तीन यशस्वी जायसवाल के लिए स्ट्राइक रेट और रन के नजरिए से शानदार रहे हैं। भारत के लिए 23 टी20 मैचों में उन्होंने 723 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और पांच अर्धशतक है। चार वनडे में उन्होंने 171 रन बनाए हैं और एक शतक उनके नाम है। चोपड़ा ने कहा, ''उन्होंने अभी तक ऑरेंज कैप नहीं जीती है, लेकिन ये लड़का लगातार रन बनाता आ रहा है। इसलिए मैं यशस्वी जायसवाल से एक बंपर सीजन की उम्मीद कर रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि वो टॉप रन-गेटर्स में शामिल हो। अगर ऐसा होता है, तो इंडिया कैप भी ज्यादा दूर नहीं होगी।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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