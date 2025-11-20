Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Aakash Chopra IND vs SA 2nd Test Playing XI Shubman Gill Rishabh Pant Captain Sai Sudharsan nitish kumar reddy
शुभमन गिल हुए बाहर तो बैटिंग ऑर्डर में होगी उठा-पटक; सुंदर नंबर-3 पर नहीं, इन 2 खिलाड़ियों की एंट्री

संक्षेप: आकाश चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग XI का चयन किया है। उन्होंने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी साई सुदर्शन और नीतिश कुमार रेड्डी को जगह देने की बात कही है।

Thu, 20 Nov 2025 01:38 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय टेस्ट टीम को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में ऑलराउंडर्स और लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार लेकर उतरी थी, इसके बावजूद टीम को जीत नहीं मिली। वहीं मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल हो गए। गिल का गुवाहटी टेस्ट में भी खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम प्लेइंग XI में क्या बदलाव करेगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर व एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने दिया है।

आकाश चोपड़ा का कहना है कि अगर उन्हें टीम सिलेक्ट करने का मौका दिया जाए तो वह साई सुदर्शन को ना सिर्फ टीम में लेकर आएंगे, बल्कि उन्हें नंबर-3 पर खिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अक्षर पटेल की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को खिलाने की बात कही है। उनका कहना है कि भारतीय टीम में राइडी बल्लेबाजों की कमी है।

JioStar एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले मीडिया डे के दौरान प्रेस से बात करते हुए कहा, "मैं क्या सोच रहा हूं, यशस्वी जायसवाल-केएल राहुल...तीन पर मैं तो वापस साई (सुदर्शन) को ले आऊंगा, अगर मेरे हाथ में टीम बनाने को दो तो मैं तो साई को खिलाना चाहता हूं। चार पर मैं ध्रुव जुरेल, पांच पर ऋषभ पंत बतौर कप्तान...6 पर मैं नीतिश कुमार रेड्डी को खिलाऊंगा एक बल्लेबाज के रूप में। मुझे एक राइट हैंडर चाहिए...इस टीम में बाहर और कोई राइट हैंडर बैठा ही नहीं। 7 पर जडेजा, 8 पर वॉशी, 9 पर कुलदीप और अंत में दो तेज गेंदबाज।

मैं इस प्लेइंग XI के साथ उतरना चाहूंगा...नीतिश कुमार रेड्डी एक स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में खेलेंगे, जो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं और मेलबर्न में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाया है। उन्हें आप थोड़ी और जिम्मेदारी दें और सही नंबर पर बल्लेबाजी करवाएं तो। टीम में और कोई राइट हैंडर नहीं है...अगर यहां करुण नायर, सरफराज खान या ऋतुराज गायकवाड़ होते तो मैं कहता आप उन्हें खिला लीजिए...मैं टीम में और लेफ्टी नहीं खिलाना चाहता हूं क्योंकि साइमन हार्मर के सामने बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो है तो साइमन हार्मर लेकर फीलिंग बिल्कुल मुथैया मुरलीधरन वाली दे रहे हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa Shubman Gill Aakash Chopra
