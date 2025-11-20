शुभमन गिल हुए बाहर तो बैटिंग ऑर्डर में होगी उठा-पटक; सुंदर नंबर-3 पर नहीं, इन 2 खिलाड़ियों की एंट्री

संक्षेप: आकाश चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग XI का चयन किया है। उन्होंने शुभमन गिल की गैरमौजूदगी साई सुदर्शन और नीतिश कुमार रेड्डी को जगह देने की बात कही है।

बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय टेस्ट टीम को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में ऑलराउंडर्स और लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार लेकर उतरी थी, इसके बावजूद टीम को जीत नहीं मिली। वहीं मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल हो गए। गिल का गुवाहटी टेस्ट में भी खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम प्लेइंग XI में क्या बदलाव करेगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर व एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने दिया है।

आकाश चोपड़ा का कहना है कि अगर उन्हें टीम सिलेक्ट करने का मौका दिया जाए तो वह साई सुदर्शन को ना सिर्फ टीम में लेकर आएंगे, बल्कि उन्हें नंबर-3 पर खिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अक्षर पटेल की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को खिलाने की बात कही है। उनका कहना है कि भारतीय टीम में राइडी बल्लेबाजों की कमी है।

JioStar एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से पहले मीडिया डे के दौरान प्रेस से बात करते हुए कहा, "मैं क्या सोच रहा हूं, यशस्वी जायसवाल-केएल राहुल...तीन पर मैं तो वापस साई (सुदर्शन) को ले आऊंगा, अगर मेरे हाथ में टीम बनाने को दो तो मैं तो साई को खिलाना चाहता हूं। चार पर मैं ध्रुव जुरेल, पांच पर ऋषभ पंत बतौर कप्तान...6 पर मैं नीतिश कुमार रेड्डी को खिलाऊंगा एक बल्लेबाज के रूप में। मुझे एक राइट हैंडर चाहिए...इस टीम में बाहर और कोई राइट हैंडर बैठा ही नहीं। 7 पर जडेजा, 8 पर वॉशी, 9 पर कुलदीप और अंत में दो तेज गेंदबाज।