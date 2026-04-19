क्रिकेट मैच के बीच ट्रैक्टर लेकर घुसा शख्स, फिर जो किया उसे देख हर कोई हैरान; VIDEO
वीडियो में एक शख्स अचानक मैदान पर ट्रैक्टर लेकर आता है और पिच खोद देता है। बताया जा रहा है कि उस शख्स को मैच खेलने के लिए न्यौता नहीं मिला, जिस वजह से उसने यह हरकत की।
महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में एक शख्स अचानक मैदान पर ट्रैक्टर लेकर आता है और पिच खोद देता है। बताया जा रहा है कि उस शख्स को मैच खेलने के लिए न्यौता नहीं मिला, जिस वजह से उसने यह हरकत की। मैदान पर इस तरह ट्रैक्टर लेकर घुसना और पिच खोदने के मामले से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि यह मामला जलगांव रूरल MLA कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान का है।
वीडियो में देखने को मिल रहा है कि शख्स विकेट के पीछे से अचानक ट्रैक्टर लेकर आता है और सीधा पिच की तरफ बढ़ता है। मैदान पर ट्रैक्टर आता देख खेल रुख जाता है और बल्लेबाज पिच से दूर हो जाता है। तब वह शख्स बीच पिच पर ट्रैक्टर दौड़ाता है और पूरी पिच को खोद देता है। बिना किसी डर के वह मैदान के बाहर चला जाता है। इसके बाद मैदान पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है, मैदान पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है।
क्रिकेट पिचों पर सही खेल और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए ध्यान से मेंटेन की गई सतह की जरूरत होती है। ट्रैक्टर से हुई तबाही की वजह से मैच फिर से शुरू करना नामुमकिन हो गया।
पिच के हालात को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने मैच को रद्द करने का फैसला किया। अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि स्थानीय लोग शख्स की इस हरकत से काफी गुस्सा हैं।
इस घटना से लोकल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी और बेहतर इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पर बहस छिड़ गई है।
इस घटना ने एक गहरे मुद्दे को सामने लाया। स्थानीय टूर्नामेंट, जो अक्सर समुदाय के गर्व और अनौपचारिक संगठन से प्रेरित होते हैं, जब निजी दुश्मनी और राजनीति अंदर आती है तो तेजी से बिगड़ सकते हैं। जो जमीनी स्तर के क्रिकेट का जश्न होना चाहिए था, वह इसके बजाय एक चेतावनी देने वाली कहानी बन गया कि ऐसे इवेंट कितने नाजुक हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें