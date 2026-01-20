जब एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी टीम को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, क्रिकेट के इतिहास का सबसे अनोखा पल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज में कैरेबियाई टीम का हाल बेहाल रहा, लेकिन एक वाकये ने उस समय सबको हैरान कर दिया था, जब किसी एक प्लेयर को नहीं, बल्कि पूरी टीम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का जो रुतबा 1970 और 80 के दशक में था, वैसा 1990 के दशक के बाद नहीं रहा। वेस्टइंडीज की टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। टेस्ट रैंकिंग में टीम चौथे स्थान पर आ गई थी। हालांकि, फिर भी टीम का सम्मान था। वेस्टइंडीज की टीम 1998-99 में पहली बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई। पहले ही मैच में हैंसी क्रोनिए की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने एकतरफा अंदाज में वेस्टइंडीज को धो डाला। पूरी सीरीज में कैरेबियाई टीम का हाल बेहाल रहा, लेकिन एक वाकये ने उस समय सबको हैरान कर दिया था, जब किसी एक प्लेयर को नहीं, बल्कि पूरी टीम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।
7 मैचों की वनडे सीरीज को साउथ अफ्रीका ने 6.1 से जीता और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी कैरेबियाई टीम का सफाया प्रोटियाज टीम ने कर दिया। करीबी नहीं, बल्कि बड़े-बड़े अंतर से साउथ अफ्रीका ने मैच जीते। 15 से 18 जनवरी 1999 तक खेले गए आखिरी टेस्ट में एक ऐसा पल आया जो इस गेम में देखने को नहीं मिलता है। मैच के आखिर में जज डेनिस लिंडसे ने किसी एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना। अब सवाल ये है कि यह कैसे हुआ?
आखिरी टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान ब्रायन लारा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। लारा की लीडरशिप वाली टीम पहले ही सीरीज हार चुकी थी, लेकिन फाइनल टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पहले दिन अच्छी शुरुआत की और साउथ अफ्रीका के 2 विकेट 5 रन पर गिरा दिए। 123 रन पर 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। हालांकि, साउथ अफ्रीका के लिए मार्क बाउचर ने शतक और जैक्स कैलिस ने 83 रनों की पारी खेली और पहले दिन का अंत 311/9 पर किया। दूसरे दिन पारी 313 पर खत्म हो गई।
इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम को शुरुआत बल्लेबाजी में अच्छी मिली, लेकिन एलन डोनाल्ड के फाइफर के आगे टीम 144 रन पर ढेर हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका को 169 रनों की बढ़त मिली। उस स्थिति से वेस्टइंडीज के लिए वापसी लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि 4-0 से टीम पहले ही पीछे थे। वहीं, अपनी दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने गैरी कर्स्टन और जोंटी रोड्स के शतक और हर्शल गिब्स और हैंसी क्रोनिए के अर्धशतकों से 399 रन दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने बनाए।
569 रनों का लक्ष्य अब वेस्टइंडीज के सामने था, लेकिन कैरेबियाई टीम दूसरी इनिंग में 217 रन पर आउट हो गई और 351 रनों से हार गई। इस मैच के जज डेनिस लिंडसे ने पूरी साउथ अफ्रीकी टीम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया, जो एक अजीब फैसला था, लेकिन काफी हद तक सही फैसला था, क्योंकि लगभग हर खिलाड़ी ने इस मैच में अपने-अपने फील्ड में योगदान दिया था। वहीं, कैलिस, जिन्होंने सीरीज में 485 रन बनाए थे, वे प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए साफ पसंद थे।