भारत के टॉप-4 बैटर्स का खास 'कारनामा', एशिया के बाहर 20 साल बाद सभी ने बनाया 50+ का स्कोर
भारत के टॉप-4 बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सभी बल्लेबाजों ने 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया है। भारत के लिए एशिया से बाहर यह कारनामा साल 2006 के बाद पहली बार हो रहा है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल ने यह कारनामा किया है।
वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल कर ली है। भारत के सभी टॉप-4 बल्लेबाजों एक ही टेस्ट पारी में 50 से अधिक का स्कोर बनाकर खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साल 2006 के बाद यह पहली बार है, जब टीम इंडिया के सभी टॉप-4 बल्लेबाजों ने एशिया के बाहर 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं।
इस मुकाबले में भारत के लिए लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर यह काम किया। भारत के लिए इससे पहले एशिया के बार यह कारनामा साल 2006 में हुआ था, जब वसीम जाफर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ चारों ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं और 50 से अधिक का स्कोर बनाया था। वसीम जाफर ने 54, सहवाग ने 65, वीवीएस लक्ष्मण ने 63 और राहुल द्रविड़ ने 68 रनों की पारी खेली थी। भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ओवरऑल देखा जाए तो यह 12वीं बार है जब भारत के शीर्ष चार बल्लेबाजों में से प्रत्येक ने टेस्ट पारी में 50 से अधिक रन बनाए हैं।
भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया दम, स्कोर 400 पार
गुरुवार से शुरू हुए इस मुकाबले में दूसरे से बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 400 से अधिक का स्कोर बना दिया है। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली जिसमें 16 चौके शामिल थे। भारत के लिए इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। लोकेश राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने पूरे मैच में संयम का शानदार परिचय दिया। राहुल ने इस मुकाबले की पहली पारी में 290 गेंदों का सामना करते हुए 136 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और दो छक्के जड़े। पहला विकेट जायसवाल के रूप में गिरने के बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हुई। देवदत्त पडिक्कल शतक से चूक गए। उन्होंने 175 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। वे काइल जैमिसन का शिकार बने। शुभमन गिल 78 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने अब तक 112 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। भारत मजबूत स्थिति में है। शुभमन गिल शतक के करीब हैं। स्कोर कितना पहुंचता है देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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