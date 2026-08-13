MI की फ्रेंचाइजियों पर लगा ये कैसा ग्रहण! IPL से लेकर द हंड्रेड तक हर टीम रही खाली हाथ
मुंबई इंडियंस की कई सिस्टर फ्रेंचाइजी हैं। एमआई की तरह उन टीमों की हालत भी 2026 के सीजन में बहुत घटिया रही है। सिर्फ एक ही टीम खिताब के करीब पहुंच पाई थी और वह भी फाइनल हार गई थी।
मुंबई इंडियंस आईपीएल में खेलती है, जिसे हम एमआई के नाम से भी जानते हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि मुंबई इंडियंस के अलावा भी 6 टीमें एमआई की दुनियाभर की अलग-अलग लीगों में खेलती हैं। इनमें दो टीमें वुमेंस की भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि एमआई की 6 टीमें होने के बाद भी इस साल मुंबई इंडियंस फैमिली के कैबिनेट में एक भी ट्रॉफी नहीं आ सकी। एक टीम खिताब जीतने के करीब भी पहुंची थी, लेकिन फाइनल में हार गई थी। 2 टीमें तो पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही हैं।
वैसे तो एमआई फैमिली के लिए 2026 का सीजन खत्म हो गया है, क्योंकि कोई भी टीम इस साल खिताब नहीं जीत सकेगी। मौजूदा समय में द हंड्रेड लीग में मेंस और वुमेंस कैटेगरी में एमआई लंदन टीम खेल रही थी। मेंस द हंड्रेड कंप्टीशन में टीम चौथे स्थान पर रही। जरा से नेट रन रेट की वजह से टीम एलिमिनेटर खेलने से चूक गई। वहीं, वुमेंस कैटेगरी में तो टीम आखिरी स्थान पर द हंड्रेड ली में रही। इससे पहले 6 और टूर्नामेंट में एमआई की टीमें खेलीं, लेकिन सभी की सभी टीमें खाली हाथ ही रहीं।
SA20 लीग से हुई थी 2026 की शुरुआत
साल की शुरुआत एसए20 लीग से हुई। साउथ अफ्रीका की इस फ्रेंचाइजी बेस्ड टी20 लीग में एमआई केपटाउन टीम है, जो इस सीजन सबसे आखिरी पायदान पर रही। इसके बाद नंबर आईएलटी20 लीग का आया, जो यूएई में खेली जाती है। इसमें एमआई एमिरेट्स टीम है। एमआई एमिरेट्स फाइनल में 2026 में जरूर पहुंची, लेकिन उन्हें खिताबी मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आई वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल, जिसमें मुंबई इंडियंस के नाम से ही टीम है। डब्ल्यूपीएल की दो बार की विजेता टीम इस सीजन चौथे स्थान पर रही।
वहीं, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे पहले 5 खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस 2026 के सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 10 टीमों वाले टूर्नामेंट में टीम 9वें स्थान पर रही थी। इसके बाद एमआई की टीम एमआई न्यूयॉर्क का नंबर मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी में आया, जहां टीम चौथे स्थान पर टूर्नामेंट का समापन कर पाई और अब द हंड्रेड लीग में भी टीम खाली हाथ रही, जबकि 8 में से 5 मैच टीम ने जीते थे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से टीम एलिमिनेटर के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई।
MI की टीमों की हालत 2026 में
|टूर्नामेंट
|टीमें
|स्थान
|SA 2020
|एमआई केपटाउन
|आखिरी
|ILT20
|एमआई एमिरेट्स
|दूसरा
|डब्ल्यूपीएल
|मुंबई इंडियंस
|चौथा
|आईपीएल
|मुंबई इंडियंस
|नौवां
|एमएलसी
|एमआई न्यूयॉर्क
|चौथा
|द हंड्रेड
|एमआई लंदन वुमेंस
|आखिरी
|द हंड्रेड
|एमआई लंदन
|चौथा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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