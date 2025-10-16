टीम इंडिया की जर्सी ले खड़ा था पाकिस्तानी फैन, बस से उतरकर आ गए रोहित शर्मा और...

संक्षेप: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी उसे शायद उम्मीद न होगी। उसने कोहली से RCB की जर्सी पर ऑटोग्राफ लिया। रोहित शर्मा ने तो बस से उतरकर उस इंडियन जर्सी पर ऑटोग्राफ दिया जो पाकिस्तानी फैन अपने साथ लाया था।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टीम होटल से जब खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए निकले तब एक शानदार नजारा दिखा। पाकिस्तान के कराची का एक क्रिकेट फैन भारतीय स्टार से ऑटोग्राफ लेने के लिए होटल के बाहर खड़ा था। उसके पास टीम इंडिया और आईपीएल की टीम आरसीबी की जर्सी थी। तभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसका पाकिस्तानी फैन को भी शायद अंदाजा नहीं रहा होगा।

पर्थ में टीम इंडिया के होटल के बाहर साहिल नाम का कराची का एक फैन खड़ा था। तभी विराट कोहली अपने किट बैग के साथ बाहर आते हुए दिखाई दिए। वह संभवतः ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के लिए निकल रहे थे जिसे टीम मैनेजमेंट ने रखा था। कोहली को देखते ही साहिल ने उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया।

किंग कोहली ने अपना किट बैग रखा और साहिल की तरफ बढ़े। वहां उन्होंने आरसीबी की उस जर्सी पर अपना सिग्नेचर किया जो पाकिस्तानी फैन अपने साथ लाया था। इससे फैन काफी खुश नजर आया।

साहिल ने रोहित शर्मा से भी ऑटोग्राफ मांगा था और हिटमैन ने भी उसे निराश नहीं किया। शर्मा बस में बैठ चुके थे। जब साहिल ने उनसे इंडियन जर्सी पर अपना ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया तब हिटमैन बस से नीचे उतर आए और फैन की हसरत को पूरा किया।