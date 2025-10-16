Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़

टीम इंडिया की जर्सी ले खड़ा था पाकिस्तानी फैन, बस से उतरकर आ गए रोहित शर्मा और...

संक्षेप: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी उसे शायद उम्मीद न होगी। उसने कोहली से RCB की जर्सी पर ऑटोग्राफ लिया। रोहित शर्मा ने तो बस से उतरकर उस इंडियन जर्सी पर ऑटोग्राफ दिया जो पाकिस्तानी फैन अपने साथ लाया था।

Thu, 16 Oct 2025 04:38 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टीम होटल से जब खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए निकले तब एक शानदार नजारा दिखा। पाकिस्तान के कराची का एक क्रिकेट फैन भारतीय स्टार से ऑटोग्राफ लेने के लिए होटल के बाहर खड़ा था। उसके पास टीम इंडिया और आईपीएल की टीम आरसीबी की जर्सी थी। तभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसका पाकिस्तानी फैन को भी शायद अंदाजा नहीं रहा होगा।

पर्थ में टीम इंडिया के होटल के बाहर साहिल नाम का कराची का एक फैन खड़ा था। तभी विराट कोहली अपने किट बैग के साथ बाहर आते हुए दिखाई दिए। वह संभवतः ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के लिए निकल रहे थे जिसे टीम मैनेजमेंट ने रखा था। कोहली को देखते ही साहिल ने उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया।

किंग कोहली ने अपना किट बैग रखा और साहिल की तरफ बढ़े। वहां उन्होंने आरसीबी की उस जर्सी पर अपना सिग्नेचर किया जो पाकिस्तानी फैन अपने साथ लाया था। इससे फैन काफी खुश नजर आया।

साहिल ने रोहित शर्मा से भी ऑटोग्राफ मांगा था और हिटमैन ने भी उसे निराश नहीं किया। शर्मा बस में बैठ चुके थे। जब साहिल ने उनसे इंडियन जर्सी पर अपना ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया तब हिटमैन बस से नीचे उतर आए और फैन की हसरत को पूरा किया।

विराट कोहली और रोहित शर्मा से इस संक्षिप्त मुलाकात का जिक्र करते हुए साहिल ने कहा, 'कोहली से मिलना बहुत शानदार था। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। वह बहुत ही विनम्र हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बार गुजारिश की थी। यही बात रोहित के साथ है। वह पहले ही बस में बैठ चुके थे। मैंने सिर्फ उन्हें इशारे से ऑटोग्राफ का रिक्वेस्ट किया...मुझे लगता है कि ये बहुत मायने रखता है।'

