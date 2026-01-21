नया पैंतरा? अब पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश के समर्थन में ICC को लिखा खत
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की बुधवार को महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में बांग्लादेश की टी20 विश्व कप में हिस्सेदारी को लेकर अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इस बीच आईसीसी बोर्ड मीटिंग से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था को औपचारिक तौर पर ईमेल लिखकर बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है।
आईसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स को भी सीसी किया मेल
ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन करते हुए आईसीसी से कहा है कि बीसीबी का भारत में न खेलने का फैसला सही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीसीबी ने आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों को भी अपने ईमेल में सीसी में रखा है।
क्या है विवाद?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई के निर्देश के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहे टी20 विश्व कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही होने हैं। उसने 4 जनवरी को आईसीसी को खत लिखकर गुजारिश की कि उसके मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं यानी श्रीलंका में कराए जाएं। इसके लिए उसने 'सुरक्षा चिंताओं' को कारण बताया है। आईसीसी ने बांग्लादेश की इन चिंताओं को बिना आधार वाला बताकर खारिज कर दिया है।
बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा
इस मुद्दे को लेकर आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई चर्चाओं में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि वह भारत में विश्व कप के मैच नहीं खेलेगा। पिछले हफ्ते शनिवार को ढाका में आईसीसी के प्रतिनिधि के साथ बैठक में बीसीबी अधिकारियों ने अड़ियल रुख दिखाया। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की ही एक अन्य रिपोर्ट में सामने आया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश की मांगों को ठुकराते हुए उसे 21 जनवरी तक अपनी तरफ से अंतिम फैसले के बारे में जानकारी लेने को कहा था, जिसके बाद आईसीसी अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
क्या पाकिस्तान के पैंतरे से बदलेगा आईसीसी का रुख?
इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संभवतः आईसीसी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत बोर्ड मीटिंग से ठीक एक दिन पहले उसे मैल लिखा है। हालांकि माना जा रहा है कि इससे आईसीसी के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। आईसीसी ने पिछले हफ्ते बीसीबी के साथ बातचीत में दो टूक कहा था कि विश्व कप के मैच शिफ्ट नहीं किए जाएंगे और न ही बांग्लादेश के ग्रुप की किसी अन्य टीम के ग्रुप से अदला-बदली होगी।
ICC पर दबाव बनाने की कोशिश?
बांग्लादेश ने विश्व कप में अपनी भागीदारी को लेकर पाकिस्तान से कूटनीतिक और क्रिकेट से जुड़े समर्थन की गुहार लगाई थी। बीच में ये भी खबर आई थी कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान भी टी20 विश्व कप में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार कर सकता है। वैसे इसे लेकर अब तक पीसीबी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि मंगलवार को रेवस्पोर्ट्ज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पीसीबी ने विश्व कप के बहिष्कार की अटकलों को अफवाह बताया है। पीसीबी से जुड़े करीबी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट के बहिष्कार का कोई आधार नहीं है।