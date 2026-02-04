T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बना शुभ संयोग, तब सूर्यकुमार यादव और अब अभिषेक शर्मा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के लिए एक शुभ संयोग बना है, जो अभिषेक शर्मा से जुड़ा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगी।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आगाज होने जा है। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट के दसवें संस्करण के संयुक्त मेजबान हैं। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के लिए एक शुभ संयोग बना है। भारत ने जब 2024 में सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता था तब सूर्यकुमार यादव T20I रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज थे वहीं अब अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की टी20 रैंकिंग जारी की, जिसमें अभिषेक 917 अंकों के साथ नंबर-1 बल्लेबाज हैं। युवा ओपनर अभिषेक शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 249.31 के दमदार स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए। उनके बल्ले से इस दौरान दो अर्धशतकीय पारियां निकली।
तब सूर्यकुमार यादव ने इतने रन बनाए थे
भारत 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। तब सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट में आठ मैचों में 199 रन बनाए थे। वह टूर्मामेंट में भारत की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। वहीं, अभिषेक की शानदार फॉर्म अब भारत के लिए अच्छा संकेत है। वैसे,भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लय में लौट आए हैं। एक साल से अधिक समय तक फिफ्टी के लिए तरसने वाले सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों में 196.74 के स्ट्राइक रेट से 242 रन जुटाए। उन्होंने सीरीज में सर्वाधिक 242 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सर्या फिलहाल रैंकिंग में छठे स्थान पर हैं। उनके 728 रेटिंग अंक हैं।
टी20 वर्ल्ड कप में इस ग्रुप में भारतीय टीम
टी20 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए के साथ है। भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगा, उसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करने के फैसला किया है। वॉकओवर की स्थिति में भारत को पूरे अंक मिलेंगे। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक बयान के जरिए दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।