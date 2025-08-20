a lot of changes in Team india t20i squad from Mens T20 World Cup 2024 to current ACC Asia Cup 2025 shubman gill टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई टीम इंडिया, सिर्फ 8 को मिली जगह; गिल ने मारी लंबी छलांग, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़a lot of changes in Team india t20i squad from Mens T20 World Cup 2024 to current ACC Asia Cup 2025 shubman gill

टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई टीम इंडिया, सिर्फ 8 को मिली जगह; गिल ने मारी लंबी छलांग

भारतीय टी20 टीम में पिछले एक साल के अंदर कई बदलाव देखने को मिले हैं। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम आगामी एशिया कप में खेलने उतरेगी। हालांकि पिछले साल विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम से कई खिलाड़ी बाहर हुए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:39 AM
share Share
Follow Us on
टी20 वर्ल्ड कप के बाद कितनी बदल गई टीम इंडिया, सिर्फ 8 को मिली जगह; गिल ने मारी लंबी छलांग

एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम टीम का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने यूएई में नौ सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, इसके बावजूद कई बड़े नाम पीछे छूट गए हैं। भारत पिछले साल ही साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व चैंपियन बना था। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने 17 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि चैंपियन बनने के साथ ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया, जिसके कुछ दिन बाद भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव को खेल के सबसे छोटे प्रारूप के लिए कप्तान नियुक्त किया। टी20 विश्व कप के बाद पहली बार भारतीय टीम टी20 प्रारूप में बड़े टूर्नामेंट में खेलने उतरेगी, ऐसे में दोनों टीमों की तुलना की जाए तो कई खिलाड़ी स्क्वॉड में जगह नहीं बना पाए हैं।

टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में रोहित शर्मा कप्तान थे, जबकि हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया था। लेकिन करीब एक साल बाद एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव कप्तान हैं और भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल उपकप्तान बनाए गए हैं। बता दें कि शुभमन गिल पिछले साल खेले गए टी20 विश्व कप के दौरान स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में थे। वह अंतिम-15 में भी जगह नहीं बना पाए थे।

ये खिलाड़ी टी20 टीम से बाहर

टी20 विश्व कप और मौजूदा एशिया कप स्क्वॉड की तुलना की जाए, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज स्क्वॉड में शामिल नहीं है। पंत चोट के कारण टीम से बाहर हैं। जबकि सिराज को आराम दिया गया है। चहल ड्रॉप हुए हैं, जबकि जायसवाल स्टैंबाय की सूची में हैं।

दोनों टीमों में जगह बनाने वाले खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ये खिलाड़ी टी20 विश्व कप के बाद एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं।

टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने कुल पांच टी20 सीरीज खेली है, जिसमें चार में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की है। रोहित के संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को कप्तान चुना गया था। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम दिए जाने के कारण शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पिछले साल जुलाई में टी20 मैच खेला था लेकिन उसके बाद से वह टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान अक्षर पटेल टीम के उपकप्तान थे हालांकि इस टीम में उन्हें पद से हटा दिया गया है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

एशिया कप के लिए भारत की टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जयसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल

पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

रिजर्व: शुबमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान