बिना पूछे वीडियो बना रहा था फैन, जसप्रीत बुमराह ने पहले चेताया फिर गिया दिया फोन; VIDEO

स्टार और सिलेब्रिटी होने का अगर अपना अलग ही स्वैग होता है तो उसके कुछ नुकसान भी है। जहां भी जाइए, फैंस घेर लेते हैं। भीड़ घेर लेती है। सोशल मीडिया के इस दौर में तो जैसे लोग स्टार्स के साथ फोटो और वीडियो के लिए लालायित रहते हैं। इस चक्कर में कई बार सीमा पार कर जाते हैं। अब जसप्रीत बुमराह को ही ले लीजिए। वह एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। एक फैंस उनसे इजाजत लिए बगैर उनके साथ सेल्फी वीडियो बनाने लगता है। बुमराह उसे चेताते हैं लेकिन तब भी वह नहीं मानता। आखिर में स्टार पेस उसके फोन को गिरा देते हैं।

जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वह एक फैन के मोबाइल फोन को नीचे गिरा देते हैं। वीडियो में दिखता है कि बुमराह एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। अब अगर इस दौर का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज आपके इतने करीब हो तो अंदर का फैन कुलबुला तो जाएगा ही।

हुआ भी कुछ ऐसा। एक फैन मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल फोन से बुमराह के साथ सेल्फी वीडियो बनाने लगता है। वह इसके लिए स्टार पेसर से पूछता तक नहीं है। वीडियो बनाते हुए वह कहता है, 'आपके साथ ही जाऊंगा सर मैं।' संभवतः वह ये कहना चाहता है कि उसको भी वही फ्लाइट लेनी है जो बुमराह की है।

इस पर बुमराह उस फैन को चेताते हैं। वह कहते हैं, 'फोन गिर गया आपका तो मेरे को बोलना नहीं।'

इस दौरान बुमराह के चेहरे पर कोई गुस्सा या खींझ का भाव नहीं दिखता। वह फोन के कैमरे में ही देख भी रहे होते हैं। इससे शायद फैन उनकी चेतावनी को हल्के में लेता है और नजरअंदाज कर देता है।

फैन बोलता है- कोई बात नहीं सर।

तभी अचानक जसप्रीत बुमराह हाथ मारकर उसके फोन को सच में गिरा देते हैं।

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो आने के बाद कुछ यूजर बुमराह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें घमंडी बता रहे हैं। हालांकि ज्यादातर यूजर स्टार पेसर का बचाव कर रहे हैं। कोई लिख रहा कि सिलेब्रिटी भी तो आदमी हैं, उनका भी पर्सनल स्पेस होता है। कोई फैन के इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहा।