A different helmet which saved Ben Stokes on Thursday The same ball which kiIIed Phil Hughes in 2013
बेन स्टोक्स के साथ हो सकती थी अनहोनी, 11 साल पहले ऐसी ही एक बॉल ने ले ली थी फिल ह्यूज की जान

संक्षेप:

बेन स्टोक्स के साथ गुरुवार को एक अनहोनी हो सकती थी। 11 साल पहले जिस तरह एक गेंद फिल ह्यूज के सिर के पीछे लगी थी, उसी तरह एक बॉल बेन स्टोक्स को भी लगी। हालांकि, इस बार हेलमेट पर प्रोटेक्शन लगा था।

Dec 19, 2025 09:44 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हर एक क्रिकेट फैन को 27 नवंबर 2013 याद ही होगा, क्योंकि ये दिन क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन था, क्योंकि उस दिन एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की जान चली गई थी। 2 दिन पहले 25 नवंबर 2013 से शेफील्ड शील्ड का मैच शुरू हुआ था, जिसके पहले दिन फिलिप ह्यूज को सिर के पिछले हिस्से पर गेंद लगी थी। उसके बाद वे मैदान पर गिर पड़े थे और कभी उठ नहीं पाए। 11 साल के बाद ठीक ऐसे ही एक बाउंसर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का भी सामना हुआ। लगभग उसी गति की गेंद उसी जगह पर जाकर लगी, जिस जगह पर 2014 में फिल ह्यूज को लगी थी। उस हादसे में फिलिप ह्यूज की जान चली गई थी, लेकिन बेन स्टोक्स को कुछ भी समस्या नहीं हुई। इसके पीछे एक कारण है, उसके बारे में समझ लीजिए।

लगभग उसी तरह का बाउंसर, उसी गति से गेंद और उसी जगह लगी, लेकिन एक केस में एक खिलाड़ी की मौत हो गई और दूसरे केस में बल्लेबाज को कुछ नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल, इसके पीछे हैं आईसीसी के नियम और नए स्टैंडर्ड वाला हेलमेट, जो सिर के पीछे थोड़ी अतिरिक्त सेफ्टी प्रदान करता है। इसी हेलमेट ने बेन स्टोक्स की जान बचाई, जबकि फिल ह्यूज की जान चली गई, क्योंकि उस समय उस तरह के हेलमेट यूज नहीं होते थे, लेकिन अब नियम बदल गए हैं और उस तरह के हेलमेट इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंडेटरी हैं।

दरअसल, बेन स्टोक्स एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एडिलेड के मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे, जो थोड़े से परेशान थे, क्योंकि स्टोक्स थोड़ी देर क्रीज पर टिक चुके थे। ऐसे में स्टार्क ने 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो बाउंसर थी। स्टोक्स उसे डक करना चाहते थे, लेकिन गेंद तब तक उनके करीब थी। वे झुके, लेकिन गेंद उनके सिर के पिछले हिस्से पर जा लगी। गनीमत ये थी कि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिस पर पीछे प्रोटेक्शन भी था। अगर हेलमेट पुराना वाला होता और बिना प्रोटेक्शन वाला होता तो फिर कहानी कुछ और हो सकती है, जो कि कोई नहीं चाहेगा।

जल्द ही मैदान पर फीजियो आए और उन्होंने बेन स्टोक्स की हालत जानी, क्योंकि अब कनकशन की वजह से हर बार जब गेंद कंधे के ऊपर लगती है तो टेस्ट होता है। कुछ जरूरी सवाल बल्लेबाज या खिलाड़ी से पूछे जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि उसकी याददाश्त ठीक है और उसका दिमाग सही काम कर रहा है। कनकशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही फिर स्टोक्स बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए।

