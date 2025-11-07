Cricket Logo
टीम इंडिया में कमबैक तो दूर, भारत A तक के लिए दरकिनार, सरफराज खान के पीछे खड़ी मुंबई की टीम

टीम इंडिया में कमबैक तो दूर, भारत A तक के लिए दरकिनार, सरफराज खान के पीछे खड़ी मुंबई की टीम

संक्षेप: मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी सिद्धेश लाड ने शुक्रवार को कहा कि उनकी टीम ‘किसी तरह से’ अपने साथी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान का समर्थन करती रहेगी ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। खान को टीम इंडिया तो दूर, भारत ए की टीम के लिए भी नजरअंदाज किया गया है।

Fri, 7 Nov 2025 04:59 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
नेशनल टीम में वापसी की राह देख रहे किसी क्रिकेटर के लिए राष्ट्रीय टीम तो क्या भारत ‘ए’ तक के लिए नजरअंदाज किया जाना निश्चित तौर पर हतोत्साहित करने वाला हो सकता है। सरफराज खान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी सिद्धेश लाड ने शुक्रवार को कहा कि उनकी टीम ‘किसी तरह से’ अपने साथी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान का समर्थन करती रहेगी ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।

सरफराज ने घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार बड़े स्कोर के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाई थी। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में वह हालांकि 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तीन मैचों में 42, 32, एक, 15 और नाबाद पांच रन बनाए हैं।

यह 28 वर्षीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा था। हालांकि उन्हें ‘ए’ टीम के किसी भी मुकाबले के लिए नहीं चुना गया है।

लाड ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘वह भी आखिरकार इंसान है और हर कोई कुछ गलतियां करता है। बड़े खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक कठिन दौर आता है। अगर हम पिछले चार-पांच वर्षों पर नजर डालें, तो उसने लगातार रन बनाए हैं।’

उन्होंने कहा, ‘एक खिलाड़ी के तौर पर यह हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन इस समय एक टीम और सहयोगी स्टाफ के तौर पर यह हम पर निर्भर है कि हम कैसे उसका समर्थन करें। हम उसकी क्षमता जानते हैं और अगर वह अच्छा खेलता है, तो वह बड़ी पारियां खेलेगा।’

उन्होंने कहा, ‘एक टीम के तौर पर हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे।’

हैदराबाद, मुंबई और जम्मू-कश्मीर एलीट ग्रुप डी की अंक तालिका में 10-10 अंक के साथ बराबरी पर है लेकिन लाड ने कहा कि 42 बार की चैंपियन टीम अपने घरेलू मैदान पर होने वाले अगले दो दोनों मैचों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी।

मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के बाद इस मैदान पर पुडुचेरी का सामना करेगी।

