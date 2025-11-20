Cricket Logo
A coach s job is to teach not to blame Gautam Gambhir s statement angered former cricketer Manoj Tiwary
कोच का काम सिखाना है, दोष देना नहीं; गौतम गंभीर के किस बयान पर भड़के पूर्व क्रिकेटर

कोच का काम सिखाना है, दोष देना नहीं; गौतम गंभीर के किस बयान पर भड़के पूर्व क्रिकेटर

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कोलकाता टेस्ट में हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़े जाने को लेकर मुख्य कोच गौतम गंभीर की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोच का काम सिखाना होता है, दोष देना नहीं। उन्होंने कहा कि गंभीर खुद ही स्पिन के खिलाफ एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं तो मैच से पहले सिखाया क्यों नहीं।

Thu, 20 Nov 2025 12:29 PM
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस साल आईपीएल के बीच में ही अचानक टेस्ट से संन्यास का ऐलान करके चौंका दिया था। अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने फिर दोहराया है रोहित और कोहली ने अपनी मर्जी से संन्यास नहीं लिया, बल्कि उन पर दबाव बनाकर टेस्ट छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि किसने दबाव बनाया लेकिन उनका इशारा मुख्य कोच गौतम गंभीर की तरफ है जो टीम मैनेजमेंट के सबसे प्रभावी किरदारों में हैं। मनोज तिवारी ने कोलकाता टेस्ट में हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़े जाने को लेकर गौतम गंभीर की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोच का काम सिखाना होता है, दोष देना नहीं।

ने इसके लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 'ट्रांजिशन' यानी टीम के संक्रमण का नैरेटिव गढ़कर दबाव बनाया गया।

मनोज तिवारी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि भारतीय क्रिकेट में 'ट्रांजिशन' नैरेटिव की तो जगह ही नहीं है। हमारे पास डोमेस्टिक में इतने सारे टैलेंट भरे पड़े हैं कि जब समय आएगा तो वे जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 'ट्रांजिशन' के ईर्द-गिर्द बातचीत ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का दबाव डाला, जबकि वे अभी इस फॉर्मेट में खेलना चाहते थे।

मनोज तिवारी ने कहा, 'ट्रांजिशन फेज वाली सारी बातचीत में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। भारत को ट्रांजिशन की जरूरत ही नहीं है। न्यू जीलैंड या जिम्बाब्वे के लिए ट्रांजिशन की जरूरत है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट्स से भरा पड़ा है जो मौकों का इंतजार कर रहा है। इस गैरजरूरी ट्रांजिशन की वजह से विराट और रोहित जैसे हमारे स्टार खिलाड़ी जो अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, वे धीरे-धीरे पीछे हट गए क्योंकि ऐसा माहौल ही बना दिया गया था।'

मनोज तिवारी ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने ईडन गार्डन्स की पिच का बचाव करते हुए बल्लेबाजों के खराब खेलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोच को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

तिवारी ने कहा, 'आप हारने के बाद खिलाड़ियों के टेक्निक पर दोष नहीं मढ़ सकते। कोच के तौर पर आपका काम सिखाना है, दोष देना नहीं। अगर बल्लेबाजों के पास ठोस डिफेंस नहीं था तो आपने मैच से पहले उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं किया? गंभीर जब खेलते थे तब वह खुद स्पिन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें और सिखाना चाहिए।'

मनोज तिवारी और गौतम गंभीर दोनों एक दौर में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेल चुके हैं। तिवारी अब गंभीर के कट्टर आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं।

