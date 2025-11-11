बाबर आजम खत्म नहीं कर पा रहे शतक का सूखा, जानिए कब जड़ी थी आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी
संक्षेप: बाबर आजम ने आखिरी बार अगस्त 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ा था। इसके बाद से उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है। श्रीलंका के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भी वे जल्दी आउट हो गए।
पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक का सूखा समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। बाबर आजम के बल्ले से आखिरी शतक दो साल से ज्यादा समय पहले और 80 से ज्यादा पारियां पहले आया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम कितने खराब दौर से गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका औसत इस साल 30 से भी कम का है। श्रीलंका के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में बाबर आजम 30 रन से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाबर आजम ने 804 दिन पहले और 83 पारियां पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ा था। हैरानी की बात ये है कि वह शतक नेपाल की टीम के खिलाफ आया था। एशिया कप 2023 में 30 अगस्त 2023 को उन्होंने एशिया कप 2023 के पहले मैच में मुल्तान के मैदान पर शतक जड़ा था। ये वनडे इंटरनेशनल मैच था। इसके बाद से उनके बल्ले से किसी भी फॉर्मेट में कोई शतक नहीं निकला है। कुछ मौकों पर वे शतक के करीब पहुंचे हैं, लेकिन आउट हो गए हैं।
बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती है। विराट कोहली ने भी 83 पारियों के बाद इंटरनेशनल शतक जड़ा था। अब देखना ये है कि क्या विराट कोहली की तरह बाबर आजम के बल्ले से भी 84वीं पारी में शतक निकलेगा? हालांकि, बाबर आजम और विराट कोहली में यहां ये अंतर है कि इस दौरान विराट कोहली ने कई अच्छी पारियां खेली थीं और उनका औसत भी इतना ज्यादा नहीं गिरा था, जितना बाबर आजम का गिर गया है। इसके साथ-साथ टीम का प्रदर्शन भी पाकिस्तान का गिरा है।
बाबर हो गए बोल्ड
बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में जारी पहले वनडे मैच में 51 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसी पिच पर सलमान अली आगा ने 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। हुसैन तलक का स्ट्राइक रेट भी 100 के आसपास था, लेकिन बाबर आजम बहुत धीमे खेले। इसी दौरान वानिंदु हसरंगा की एक गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए।