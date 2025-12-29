Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़80 runs in first match 67 in 2nd and 160 runs in 3rd match of Vijay Hazare Trophy by Dhruv Jurel
पहले मैच में 80, दूसरे में 67 और तीसरे मैच में तो बवाल ही काट दिया, आग उगल रहा ध्रुव जुरेल का बल्ला

पहले मैच में 80, दूसरे में 67 और तीसरे मैच में तो बवाल ही काट दिया, आग उगल रहा ध्रुव जुरेल का बल्ला

संक्षेप:

पहले मैच में 80, दूसरे में 67 और तीसरे मैच में तो ध्रुव जुरेल ने बवाल ही काट दिया। एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ध्रुव जुरेल का बल्ला आग उगल रहा है। टेस्ट और टी20आई क्रिकेट में वे डेब्यू कर चुके हैं।

Dec 29, 2025 03:12 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में इस समय कोई भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज आग उगल रहा है तो उनमें ध्रुव जुरेल का नाम सबसे ऊपर है। ईशान किशन भी लिस्ट में हैं। वे तो भारत की टी20 टीम में भी जगह बना चुके हैं और वनडे टीम में भी उनका नाम आ सकता है। ध्रुव जुरेल टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनको भी वनडे टीम में जगह मिल सकती है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में वह एक के बाद एक दमदार पारियां खेल रहे हैं। इस लिस्ट ए टूर्नामेंट के पहले मैच में 80 रन, दूसरे में 67 रन और तीसरे मैच में तो ध्रुव जुरेल ने बड़ा शतक ही जड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत के लिए टेस्ट और टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर चुके ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 61 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली थी, जबकि अगले मैच में चंडीगढ़ के खिलाफ 57 गेंदों 67 रन बनाए थे। वहीं, तीसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा, जो कि उनके लिस्ट ए करियर का पहला शतक था। वे 101 गेंदों में बड़ौदा के खिलाफ 160 रनों की नाबाद पारी खेलने में सफल हुए। 15 चौके और 8 छक्के इस पारी में ध्रुव जुरेल ने जड़े और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वे इस टूर्नामेंट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं।

ध्रुव जुरेल वनडे टीम में भी दो बार चुने जा चुके हैं। आंकड़े नहीं, सिर्फ टैलेंट के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई थी और अपनी जगह को एक बार तो उन्होंने पक्का भी कर लिया, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शतक जड़ा। अगली टेस्ट सीरीज में भी उनको मौका मिला, लेकिन वहां वे रन नहीं बना सके। वनडे सीरीज में एक बार तो स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर भी वे चुने जा चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए क्या वे टीम का हिस्सा होंगे या फिर उनको विजय हजारे ट्रॉफी ही खेलनी होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Dhruv Jurel Vijay Hazare Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |