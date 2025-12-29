पहले मैच में 80, दूसरे में 67 और तीसरे मैच में तो बवाल ही काट दिया, आग उगल रहा ध्रुव जुरेल का बल्ला
पहले मैच में 80, दूसरे में 67 और तीसरे मैच में तो ध्रुव जुरेल ने बवाल ही काट दिया। एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ध्रुव जुरेल का बल्ला आग उगल रहा है। टेस्ट और टी20आई क्रिकेट में वे डेब्यू कर चुके हैं।
अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में इस समय कोई भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज आग उगल रहा है तो उनमें ध्रुव जुरेल का नाम सबसे ऊपर है। ईशान किशन भी लिस्ट में हैं। वे तो भारत की टी20 टीम में भी जगह बना चुके हैं और वनडे टीम में भी उनका नाम आ सकता है। ध्रुव जुरेल टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनको भी वनडे टीम में जगह मिल सकती है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में वह एक के बाद एक दमदार पारियां खेल रहे हैं। इस लिस्ट ए टूर्नामेंट के पहले मैच में 80 रन, दूसरे में 67 रन और तीसरे मैच में तो ध्रुव जुरेल ने बड़ा शतक ही जड़ दिया।
भारत के लिए टेस्ट और टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर चुके ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 61 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली थी, जबकि अगले मैच में चंडीगढ़ के खिलाफ 57 गेंदों 67 रन बनाए थे। वहीं, तीसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा, जो कि उनके लिस्ट ए करियर का पहला शतक था। वे 101 गेंदों में बड़ौदा के खिलाफ 160 रनों की नाबाद पारी खेलने में सफल हुए। 15 चौके और 8 छक्के इस पारी में ध्रुव जुरेल ने जड़े और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वे इस टूर्नामेंट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं।
ध्रुव जुरेल वनडे टीम में भी दो बार चुने जा चुके हैं। आंकड़े नहीं, सिर्फ टैलेंट के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई थी और अपनी जगह को एक बार तो उन्होंने पक्का भी कर लिया, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शतक जड़ा। अगली टेस्ट सीरीज में भी उनको मौका मिला, लेकिन वहां वे रन नहीं बना सके। वनडे सीरीज में एक बार तो स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर भी वे चुने जा चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए क्या वे टीम का हिस्सा होंगे या फिर उनको विजय हजारे ट्रॉफी ही खेलनी होगी।