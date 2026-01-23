Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़8 players Who have Took hat trick in 2026 an Indian player is also on the list
2026 को शुरू हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 8 खिलाड़ी ले चुके हैं हैट्रिक; ये भारतीय भी लिस्ट में

2026 को शुरू हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 8 खिलाड़ी ले चुके हैं हैट्रिक; ये भारतीय भी लिस्ट में

संक्षेप:

साल का पहला छक्का किसने लगाया, किसने पहला शतक ठोका…इसके बारे में तो हर कोई बात करता है। लेकिन साल की पहली हैट्रिक किसने ली यह बहुत कम लोगों को ही याद रहता है।

Jan 23, 2026 11:10 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

2026 का साल गेंदबाजों का भी लग रहा है। ऐसा इसलिए कि अभी नए साल को शुरू हुए पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है और 8 प्लेयर हैट्रिक ले चुके हैं। टी20 क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, यहां फैंस भी बस धूमधड़ाका देखने के लिए आते हैं, मगर जब कोई खिलाड़ी हैट्रिक लेता है तो वह भी मैच का बड़ा पल होता है और कुछ मैच में तो वह मुकाबले का टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है। आईए एक नजर 2026 में अभी तक हैट्रिक लेने वाले 8 खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं, बता दें, इस लिस्ट में एक भारतीय का नाम भी शामिल है। जी हां।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पाक आखिरकार हुआ सफल, बांग्लादेश पर लटकी तलवार! भारत समेत ये टीमें सुपर-6 में

साल का पहला छक्का किसने लगाया, किसने पहला शतक ठोका…इसके बारे में तो हर कोई बात करता है। लेकिन साल की पहली हैट्रिक किसने ली यह बहुत कम लोगों को ही याद रहता है।

तो बता दें, 2026 की पहली हैट्रिक साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी ने ली। एनगिडी ने यह हैट्रिक SA20 लीग के दौरान ली।

लुंगी एनगिडी ने डरबन सुपर जायंट्स के तीन बल्लेबाजों को तीन गेंदों में आउट करके अपनी टीम को करीबी जीत दिलाने में मदद की। एनगिडी ने DSG की पारी के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वीज को आउट करके अपना विकेट खाता खोला और अगली दो गेंदों पर सुनील नरेन और गेराल्ड कोएत्जी को आउट किया। नरेन और कोएत्ज़ी दोनों गोल्डन डक पर आउट हुए। यह SA20 टूर्नामेंट की भी पहली हैट्रिक थी।

ये भी पढ़ें:T20 वर्ल्ड कप से पहले NZ को लगा तगड़ा झटका, ये स्टार तेज गेंदबाज हुआ बाहर

इसके बाद ओटनील बार्टमैन ने इसी टूर्नामेंट में हैट्रिक समेत 5 विकेट हॉल लिया। बता दें, ओटनील बार्टमैन साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है।

लिस्ट में शुमार एकमात्र भारतीय की करें तो, साल 2026 में भारत की ओर से एकमात्र हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स की नंदनी शर्मा है। नंदनी ने यह हैट्रिक गुजरात जाएंट्स के खिलाफ ली। वह WPL के एक मैच में हैट्रिक और 5 विकेट हॉल लेने वाली पहली गेंदबाज बनी।

हाल ही में दो हैट्रिक वेस्टइंडीज वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज के दौरान आई। एक हैट्रिक अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान ने ली, तो एक शमर स्प्रिंगर ने।

2026 की हैट्रिक

लुंगी एनगिडी (SA20)

ओटनियल बार्टमैन (SA20)

नंदनी शर्मा (WPL)

स्कॉट कुगेलेन (सुपर स्मैश)

मृत्युंजय चौधरी (बीपीएल)

रिपन मोंडोल (बीपीएल)

मुजीब उर रहमान (AFG V WI)

शमर स्प्रिंगर (AFGV WI)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
WPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |