2026 को शुरू हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, 8 खिलाड़ी ले चुके हैं हैट्रिक; ये भारतीय भी लिस्ट में

2026 का साल गेंदबाजों का भी लग रहा है। ऐसा इसलिए कि अभी नए साल को शुरू हुए पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है और 8 प्लेयर हैट्रिक ले चुके हैं। टी20 क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, यहां फैंस भी बस धूमधड़ाका देखने के लिए आते हैं, मगर जब कोई खिलाड़ी हैट्रिक लेता है तो वह भी मैच का बड़ा पल होता है और कुछ मैच में तो वह मुकाबले का टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है। आईए एक नजर 2026 में अभी तक हैट्रिक लेने वाले 8 खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं, बता दें, इस लिस्ट में एक भारतीय का नाम भी शामिल है। जी हां।

तो बता दें, 2026 की पहली हैट्रिक साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी ने ली। एनगिडी ने यह हैट्रिक SA20 लीग के दौरान ली।

लुंगी एनगिडी ने डरबन सुपर जायंट्स के तीन बल्लेबाजों को तीन गेंदों में आउट करके अपनी टीम को करीबी जीत दिलाने में मदद की। एनगिडी ने DSG की पारी के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वीज को आउट करके अपना विकेट खाता खोला और अगली दो गेंदों पर सुनील नरेन और गेराल्ड कोएत्जी को आउट किया। नरेन और कोएत्ज़ी दोनों गोल्डन डक पर आउट हुए। यह SA20 टूर्नामेंट की भी पहली हैट्रिक थी।

इसके बाद ओटनील बार्टमैन ने इसी टूर्नामेंट में हैट्रिक समेत 5 विकेट हॉल लिया। बता दें, ओटनील बार्टमैन साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा नहीं है।

लिस्ट में शुमार एकमात्र भारतीय की करें तो, साल 2026 में भारत की ओर से एकमात्र हैट्रिक लेने वाली गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स की नंदनी शर्मा है। नंदनी ने यह हैट्रिक गुजरात जाएंट्स के खिलाफ ली। वह WPL के एक मैच में हैट्रिक और 5 विकेट हॉल लेने वाली पहली गेंदबाज बनी।

हाल ही में दो हैट्रिक वेस्टइंडीज वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज के दौरान आई। एक हैट्रिक अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान ने ली, तो एक शमर स्प्रिंगर ने।

2026 की हैट्रिक लुंगी एनगिडी (SA20)

ओटनियल बार्टमैन (SA20)

नंदनी शर्मा (WPL)

स्कॉट कुगेलेन (सुपर स्मैश)

मृत्युंजय चौधरी (बीपीएल)

रिपन मोंडोल (बीपीएल)

मुजीब उर रहमान (AFG V WI)