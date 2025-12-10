Wed, Dec 10, 2025Cricket Logo
पहली बार इतने कम स्कोर पर T20I में ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम, भारत ने तीसरी बार दिया जख्म

पहली बार इतने कम स्कोर पर T20I में ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम, भारत ने तीसरी बार दिया जख्म

संक्षेप:

T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम इतने कम स्कोर पर ऑलआउट हुई। भारत ने तीसरी बार साउथ अफ्रीका को जख्म दिया। महज 74 रन बनाकर कटक में साउथ अफ्रीका ने सभी विकेट खो दिए।

Dec 10, 2025 07:11 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन साउथ अफ्रीका के लिए मंगलवार 9 दिसंबर का रहा, जहां टीम इंडिया के खिलाफ कटक के मैदान पर एडेन मार्करम की कप्तानी वाली टीम अपने इतिहास के सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार 80 का भी आंकड़ा टी20 इंटरनेशनल मैच में पार नहीं कर पाई। साउथ अफ्रीका को भारत ने 74 रनों पर ढेर कर दिया और 101 रनों से पहला टी20 इंटरनेशनल मैच अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, भारत ने तीसरी बार एक बड़ा जख्म साउथ अफ्रीका को दिया है।

दरअसल, साउथ अफ्रीका की टीम तीसरी बार भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है। दो बार ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ अफ्रीका को 100 रनों के भीतर समेटा है। हालांकि, कटक में 74 रनों का स्कोर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2022 में राजकोट में 87 रनों पर साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हो गई थी। 2020 में 89 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बनाया था। वहीं, 95 रन जोहान्सबर्ग में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने बनाए थे। केपटाउन में 2020 में साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ढेर हो चुकी है।

T20I में साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर

74 बनाम इंडिया कटक में, 2025*

87 बनाम इंडियाराजकोट में, 2022

89 बनाम ऑस्ट्रेलिया जोहान्सबर्ग में, 2020

95 बनाम इंडिया जोहान्सबर्ग में, 2023

96 बनाम ऑस्ट्रेलिया केपटाउन में, 2020

कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए मैच की बात करें तो यहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली थी, जबकि 21 गेंदों में 23 रन अक्षर पटेल और 32 गेंदों में 26 रन तिलक वर्मा ने बनाए थे। 9 गेंदों में 11 रन शिवम दुबे और 5 गेंदों में 10 रन जितेश शर्मा ने बनाए थे। 12 गेंदों में 17 रनों की पारी अभिषेक शर्मा ने खेली थी। साउथ अफ्रीका के लिए 3 विकेट लुंगी एनगिडी ने निकाले ते, जबकि 2 विकेट सिंपाला को मिले थे। एक विकेट डोनावैन फेरेरा को मिला था। वहीं, जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 12.3 ओवर में 74 रनों पर ऑलआउट हो गई। 14 गेंदों में 22 रन डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए थे, जबकि 14-14 रन एडेन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से निकले। 12 रन मार्को यानसेन ने बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका।

