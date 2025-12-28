वाह गजब; टेस्ट में ठोका तिहरा शतक और बॉलिंग में लिए 5 विकेट हॉल, केवल 7 खिलाड़ियों ने किया है ये चमत्कार

संक्षेप: टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना बड़ी बात मानी जाती है। यह कारनामा अब तक कई खिलाड़ियों ने किया है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में तिहरा शतक भी लगाया है और पांच विकेट हॉल भी लिया है। पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने ही किया है।

टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे कठिन फॉर्मेट माना जाता है। इसमें गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के धैर्य की परीक्षा होती है। यह फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे पुराना और लंबा फॉर्मेट है। इसमें अब तक कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। हालांकि, कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड सिर्फ गिनती के खिलाड़ियों के पास ही हैं। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना बड़ी बात मानी जाती है। यह कारनामा अब तक कई खिलाड़ियों ने किया है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में तिहरा शतक भी लगाया है और पांच विकेट हॉल भी लिया है। पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने ही किया है।

गैरी सोबर्स वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंड गैरी सोबर्स बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बाएं हाथ से ही गेंदबाजी भी करते थे। वे स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी करते थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में एक बार तिहरा शतक जड़ा था। इनता ही नहीं, गेंदबाजी में भी कई बार अपना जलवा बिखेरा। गैरी सोबर्स का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 365 रन है। इसके अलावा वह एक गेंदबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में 6 बार 5 विकेट हॉल लेने का कमाल कर चुके हैं। गैरी सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन बनाने के अलावा 235 विकेट भी झटके हैं।

सनथ जयसूर्या श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने अपने टेस्ट करियर में ना सिर्फ एक बार तिहरा शतक लगाया, बल्कि गेंदबाजी करते हुए फाइफर भी लिया। सनथ जयसूर्या का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 340 रन है। वे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते थे और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 5 विकेट हॉल लेने की उपलब्धि हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6973 रन बनाने के अलावा 98 विकेट भी झटके हैं।

वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम भी यह खास उपलब्धि है। सहवाग ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 2 बार तिहरा शतक जड़ा। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 319 रन है। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में एक बार 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 8586 रन बनाने के अलावा 40 विकेट भी झटके हैं।

वैली हैमंड इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज वैली हैमंड ने अपने टेस्ट करियर में एक बार तिहरा शतक जड़ा। टेस्ट क्रिकेट में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 336 रन है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दो बार 5 विकेट हॉल लिया है। 7249 रन बनाने के अलावा 83 विकेट भी झटके हैं।

क्रिस गेल इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम भी शामिल है। गेल ने अपने करियर में दो बार तिहरा शतक जड़ा और दो बार 5 विकेट हॉल भी हासिल किए। क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में 7214 रन बनाने के अलावा 73 विकेट भी झटके हैं।

माइकल क्लार्क इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने करियर में एक बार तिहरा शतक जड़ा और दो बार 5 विकेट हॉल भी लिया। माइकल क्लार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 8643 रन बनाने के अलावा 31 विकेट भी झटके हैं।