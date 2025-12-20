Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़7 changes from T20 World Cup 2024 winning squad to T20 World Cup 2026 Squad including Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित-विराट ही नहीं, बल्कि ये 7 T20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी होंगे टीम से बाहर; देखें पूरी लिस्ट

रोहित-विराट ही नहीं, बल्कि ये 7 T20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी होंगे टीम से बाहर; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

T20 World Cup 2024 विनिंग स्क्वॉड का हिस्सा रहे ये 7 भारतीय खिलाड़ी इस बार के टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इनमें एक से एक बड़ा नाम शामिल है। उनके नाम आप भी जान लीजिए।

Dec 20, 2025 12:19 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 के लिए भारत की टीम का ऐलान आज यानी शनिवार 20 दिसंबर को होना है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव स्क्वॉड का ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इस बीच जान लीजिए कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनिंग स्क्वॉड के कितने खिलाड़ी इस बार के टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया हिस्सा नहीं होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टी20 विश्व कप विजेता टीम के करीब आधे सदस्य इस बार के मेगा इवेंट में नहीं खेलेंगे। इनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें, इस बात की पूरी संभावना है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुनी गई फाइनल 15 के 7 सदस्य इस बार के टी20 विश्व कप के स्क्वॉड में शामिल नहीं होंगे। एकाध को रिजर्व प्लेयर के तौर पर भले ही मौका मिल जाए, लेकिन फाइनल 15 में वे शामिल नहीं किए जाएंगे। इनमें सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का होगा, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनके अलावा दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। तीनों ने टी20 विश्व कप 2024 फाइनल के बाद संन्यास की घोषणा की थी।

इस तरह ये 3 प्रमुख खिलाड़ी तो बाहर होने वाले हैं ही, साथ ही साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, स्पिनर युजवेंद्र चहल और ओपनर यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। जायसवाल को भले ही रिजर्व के तौर पर टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुना जाए, लेकिन वे मुख्य टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं, रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के अलावा ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल इस समय भारत की टी20 टीम के आसपास भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये भी फाइनल 15 और रिजर्व खिलाड़ियों की सूची से बाहर ही रहेंगे। इस तरह आधी टीम इस बार टी20 विश्व कप खेलने के लिए नई होगी।

T20 World Cup 2024 Squad Changes

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर रहने वाले टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य

1. रोहित शर्मा

2. विराट कोहली

3. रविंद्र जडेजा

4. ऋषभ पंत

5.मोहम्मद सिराज

6. युजवेंद्र चहल

7. यशस्वी जायसवाल

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Rohit Sharma अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |