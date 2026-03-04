जोस बटलर के पास रोहित शर्मा को पीछे करने का सुनहरा मौका, विराट कोहली का तो नहीं हो पाएगा
अगर सेमीफाइनल मुकाबले में बटलर 2 रन भी बना लेते हैं तो वे टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है।
टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले आज से खेले जा रहे हैं। बुधवार, 4 मार्च को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने हैं। इसके बाद 5 मार्च गुरुवार को भारत और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी। इग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर इस विश्व कप में भी शिरकत कर रहे हैं। उनके पास भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा को पीछे करने का सुनहरा मौका होगा।
दरअसल, अगर सेमीफाइनल मुकाबले में जोस बटलर 2 रन भी बना लेते हैं तो वे टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। फिलहाल, टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है और रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे और जोस बटलर तीसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली ने टी-20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में कुल 373 रन बनाए हैं, जोकि किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस टूर्नामेंट के अंतिम फेज में बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। इस दौरान विराट कोहली की औसत 93 की रही है, जो अद्भुत है। उन्होंने ये रन 145 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 38 की औसत और 139 की स्ट्राइक रेट के साथ 227 रन बनाए हैं। सूची में बटलर 57 की शानदार औसत और 157 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 226 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ होने वाले मैच में उनके पास रोहित शर्मा को पीछे करने का शानदार मौका है। हालांकि, वे इस विश्व कप में विराट कोहली के रनों की बराबरी कर पाएंगे या नहीं काफी मुश्किल नजर आता है।
सूची में चौथे स्थान पर मार्लन सैमुअल्स हैं। उन्होंने 72 की औसत और 121 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 215 रन बनाए हैं। 33 की औसत और 115 की स्ट्राइक रेट के साथ श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में से एक तिलकरत्ने दिलशान ने कुल 173 रन बनाए हैं और सूची में पांचवें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में 173 रनों के साथ कुमार संगाकारा 6वें स्थान पर हैं। उन्होंने 35 की औसत और 115 के स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के बड़े बल्लेबाजों में शुमार केन विलियमसन ने भी इस सूची में अपना स्थान बनाया है। वे 7वें स्थान पर हैं। उन्होंने 168 रन 42 की औसत और 130 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं।
टी20 विश्व कप नॉकआउट मैचों में सर्वोच्च रन (औसत/स्ट्राइक रेट)
373: विराट कोहली (93/145)
227: रोहित शर्मा (38/139)
226: जोस बटलर (57/157)
215: मार्लन सैमुअल्स (72/121)
197: टी दिलशान (33/115)
173: के संगकारा (35/115)
168: केन विलियमसन (42/130)
