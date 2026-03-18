वो 6 प्लेयर, जिन्हें IPL 2026 में मिलेगी 21 करोड़ या इससे ज्यादा की सैलरी; 3 भारतीय भी हैं लिस्ट में
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। यह खिलाड़ियों के लिए पैसों की खान भी साबित होती है। इस बार किन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा रकम मिलने वाली है? उनके बारे में जान लीजिए।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होना है। इससे पहले जान लीजिए कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी किन खिलाड़ियों को मिलेगी? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में वैसे भी खिलाड़ियों को भरपूर पैसा मिलता है, लेकिन आईपीएल के नए सीजन में 6 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें कम से कम 21 करोड़ और मैक्सिमम 27 करोड़ रुपये की सैलरी मिलने वाली है। लिस्ट में तीन विदेशी हैं और इतने ही इंडियन प्लेयर भी शामिल हैं।
ऋषभ पंत:सबसे महंगे खिलाड़ी
लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पिछले साल एलएसजी ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था और इस बार भी वे इतनी ही रकम में रिटेन किए गए हैं। ऐसे में उन्हें फिर से 27 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं।
श्रेयस अय्यर: दूसरे सुपरस्टार
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस साल भी वे इसी सैलरी को पंजाब किंग्स से पाएंगे। आईपीएल के पिछले सीजन में पंजाब की टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था।
कैमरोन ग्रीन: विदेशी 'सुपरस्टार'
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने मिनी ऑक्शन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन पर दिल खोलकर पैसा लुटाया था। ग्रीन के लिए केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे। ये उनकी ऑफिशियल सैलरी है, लेकिन वे 18 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं पाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने एक नियम बनाया था कि रिटेंशन राशि है, उससे ज्यादा पैसा किसी विदेशी को नहीं मिलेगा। इस तरह वे टॉप 5 से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनकी कीमत 25.20 करोड़ रुपये होगी तो वे तीसरे नंबर पर हैं।
हेनरिक क्लासेन का जलवा
सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिन्हें एसआरएच ने 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया हुआ है। क्लासेन दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं। वे स्पिन के खिलाफ दमदार बल्लेबाजी करने की काबिलियत और फिनिशर की भूमिका निभाते हैं।
विराट और पूरन हैं 21 करोड़ी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के बल्लेबाज विराट कोहली का नाम भी इस लिस्ट में है, जो कि स्वाभाविक है। कोहली को 21 करोड़ रुपये आरसीबी से इस सीजन मिलने वाले हैं। उनके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी से निकोलस पूरन को भी 21 करोड़ रुपये की सैलरी मिलेगी। इस तरह ये 6 खिलाड़ी हैं, जिन्हें इस सीजन 21 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम मिलने वाली है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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