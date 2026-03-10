होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
ICC इवेंट्स में अब तक ये 6 भारतीय खिलाड़ी बने हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक ने 3 बार जीता है अवॉर्ड

Mar 10, 2026 08:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC इवेंट्स में अब तक 6 भारतीय खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। एक ने 3 बार अवॉर्ड जीता है, मगर तीनों बार हार का सामना टीम इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल में किया है। ऐसे में जान लीजिए कि लिस्ट में कौन-कौन शामिल है। 

मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया ने अब तक 8 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। इनमें एक संयुक्त रूप से भी जीता गया खिताब शामिल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 में से सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है, जब भारतीय टीम खिताब जीती है और भारतीय खिलाड़ी को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड मिला है। दो और खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड तो मिला है, लेकिन टीम को हार मिली है। इसके अलावा चार बार ऐसा भी हुआ है, जब टीम इंडिया को खिताबी जीत मिली, लेकिन किसी अन्य देश के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

हैरान करने वाली बात ये भी है कि एक खिलाड़ी भारत का ऐसा भी है, जो मेंस क्रिकेट में तीन बार आईसीसी इवेंट्स में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, लेकिन तीनों बार टीम को फाइनल या सेमीफाइनल में हार मिली है। सचिन तेंदुलकर ने 2003 के विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था, लेकिन टीम विश्व कप हारी थी। विराट कोहली के साथ ऐसा तीन बार हो चुका है। 2014 और 2016 के टी20 विश्व कप में और 2023 के वनडे विश्व कप में विराट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, लेकिन टीम हारी।

ये भी पढ़ें:19 साल, 10 एडिशन; मगर पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हुआ ये 300+ वाला अद्भुत करिश्मा

वहीं, युवराज सिंह, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, जब भारतीय टीम जीती और इन्हें आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। युवराज सिंह को साल 2011 के वनडे विश्व कप में यह अवॉर्ड मिला। मिस्टर आईसीसी कहे जाने वाले शिखर धवन ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये अवॉर्ड अपने नाम किया था। जसप्रीत बुमराह को 2024 के टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था और संजू सैमसन को टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है।

भारत ने 1983 में वनडे विश्व कप जीता था, लेकिन उस समय इस अवॉर्ड का चलन नहीं था। वहीं, 2002 संयुक्त रूप से भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, लेकिन उस समय भी ये अवॉर्ड किसी को नहीं दिया गया था। 2007 में टीम इंडिया टी20 विश्व कप चैंपियन बनी, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को मिला था। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान यह खिताब रचिन रविंद्र को मिला था।

