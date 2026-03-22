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SRH के इंट्रा स्क्वॉड मैच में बने 535 रन, अभिषेक शर्मा शतक से चूके; इस बल्लेबाज ने 5 गेंदों पर जड़े 5 छक्के

Mar 22, 2026 05:53 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले SRH ने एक इंट्रा-स्क्वॉड मैच खेला जिसमें दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 535 रन बोर्ड पर लगा दिए।

SRH के इंट्रा स्क्वॉड मैच में बने 535 रन, अभिषेक शर्मा शतक से चूके; इस बल्लेबाज ने 5 गेंदों पर जड़े 5 छक्के

IPL 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले SRH ने एक इंट्रा-स्क्वॉड मैच खेला जिसमें दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 535 रन बोर्ड पर लगा दिए। कप्तान ईशान किशन ने इस दौरान दो बार बैटिंग की, वहीं अभिषेक शर्मा शतक से चूक गए। उन्होंने 42 गेंदों पर 94 रनों की धमाकेदार पारी खेली। टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई थी, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में वह अच्छी लय में नजर आए थे। इनके अलावा अगर इस इंट्रा स्क्वॉड मैच में अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वह हैं सलील अरोड़ा।

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आईपीएल 2026 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 1.50 करोड़ रुपए खर्च कर अपने स्क्वॉड में शामिल किया था। सलील का प्रदर्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार रहा था और उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग की झलक SRH के इंट्रा स्क्वॉड मैच के दौरान भी दिखाई। उन्होंने 5 गेंदों पर बैक टू बैक 5 छक्के जड़े। उन्होंने इस मैच में कुल 26 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली।

बात मैच की करें तो, SRH A ने पहले बैटिंग करते हुए 21 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा के अलावा हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंदों पर 49 तो सलील अरोड़ा ने 16 गेंदों पर 47 रन बनाए। ईशान किशन ने पहली पारी में 15 गेंदों पर 18 रन बनाए थे।

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SRH B के बल्लेबाजों ने भी खूब दम दिखाया। उन्होंने 20 ही ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 282 रन बोर्ड पर लगा दिए। ईशान किशन ने फिर से बैटिंग करते हुए 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ 72 रन बनाए। सलील अरोड़ा यहां भी चमके और 26 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेल डाली। हर्ष दुबे ने 14 गेंदों पर नाबाद 37 तो लियाम लिविंगस्टोन ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाए।

बल्लेबाजों की इस तबाही के बीच सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज जयदेव उनादकट चमके, जिन्होंने 5 विकेट लिए।

बता दें, इंट्रा स्क्वॉड मैच के दौरान कोई नियम नहीं होते। बल्लेबाज अपनी बैटिंग पर तो गेंदबाज अपनी बॉलिंग पर पूरा फोकस रखते हैं। इस दौरान कोई भी किसी टीम से भी खेल सकता है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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