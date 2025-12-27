Cricket Logo
अजीबोगरीब क्रिकेट रिकॉर्ड: मेलबर्न टेस्ट में किसी ने फिफ्टी तक नहीं ठोकी, फिर भी बना रनों का पहाड़

संक्षेप:

 मेलबर्न टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा रन बने, लेकिन किसी एक बल्लेबाज का शतक तो छोड़िए अर्धशतक भी नहीं बना। एशेज सीरीज के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा है।

Dec 27, 2025 06:16 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्रिकेट के खेल में अक्सर ही हमें अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं, जो बहुत ही खामोशी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे एशेज टेस्ट मैच में बना। एमसीजी में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा रन बने, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी भी टीम का कोई भी बल्लेबाज शतक तो छोड़िए, अर्धशतक भी नहीं जड़ पाया। दो दिन में मुकाबला समाप्त हो गया। मैच में कुल 36 विकेट गिरे, जिसे इंग्लैंड ने आखिर में 4 विकेट से जीत लिया।

एशेज 2025-26 का मेलबर्न टेस्ट पूरी तरह तेज गेंदबाजों के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच में ट्रैविस हेड टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 46 रन बनाए। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में हैरी ब्रूक ने 41 रन बनाए। कोई भी अर्धशतक तक इस मैच में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में यह 138 साल बाद पहला मौका था, जब किसी टेस्ट मैच में 500 से ज्यादा रन बने हों और एक भी अर्धशतक न लगा हो। इससे पहले 1887 में सिडनी टेस्ट (कुल 539 रन) में ऐसा हुआ था। हैरानी की बात ये भी है कि 100 साल से ज्यादा समय बाद एशेज टेस्ट मैच में ये संयोग देखने को मिला है।

इतिहास का सबसे बड़ा 'बिना फिफ्टी' वाला मैच

वैसे तो क्रिकेट इतिहास में बिना किसी अर्धशतक के मैच में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड आज भी 1981 के एडबस्टन टेस्ट के नाम है, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में कुल 787 रन बने थे। कोई बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरे नंबर पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नागपुर टेस्ट है, जो 2015 में खेला गया था। उस मैच में 652 रन मैच में बने थे, लेकिन भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज टेस्ट जो मेलबर्न में खेला गया है। वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मिलकर 572 रन बनाए और कोई शतक और अर्धशतक देखने को नहीं मिला। चौथे नंबर पर सिडनी 1887 टेस्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 539 रन बनाए थे। पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट है, जो इसी साल खेला गया था। उसमें 516 रन बने थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
